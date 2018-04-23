Как лечить ожоги, чтобы бы не было рубцов: первая помощь и правила

Незначительные или более серьезные ожоги, являются болезненным опытом, который иногда может привести к повреждениям кожи, мышц и даже кости. Когда ожог тяжелый, человек может стать калекой, особенно в зависимости от размера и расположения раны. МедикФорум выяснил, как лечить ожог, чтобы не было рубцов. Своевременное оказание первой помощи, может помочь исцелить ожоги, уменьшить количество повреждений и последующих рубцов. При обширных или сильных ожогах, создается программа лечения рубцов. Это лечение может продолжаться несколько лет, поэтому нужно подготовиться.

Оказание первой помощи, уменьшит риск появления рубцов

После того, как ваша кожа была обожжена, вы должны как можно скорее оказать себе первую помощь. Чтобы избежать воздействия ожога на окружающие ткани, важно, как можно скорее охладить пораженный участок кожи. Чтобы охладить место ожога, нужно держать его под проточной водой или просто погрузить в прохладную воду. Тяжелые ожоги, которые покрывают большую площадь тела, должны обрабатываться холодными компрессами. При тяжелых и обширных ожогах, нельзя допускать прямого контакта с холодной водой, маслом, чтобы снизить температуру ожога. Эта ошибка может нанести только больший урон организму. Эти советы помогут уменьшить или предотвратить последствия ожогов. Однако, вам следует обратиться за квалифицированной помощью, в чрезвычайных ситуациях, особенно если ожог тяжелый. Раннее лечение, также является хорошим способом свести к минимуму потенциальные рубцы.

Основные правила лечения ожогов

Малые ожоги потребуют анальгетиков, и обычно от них нет рубцов. Однако умеренные ожоги, могут вызвать образование пузырей, а также последующих рубцов и шрамов. Крайне важно, чтобы вы не повредили пузырьки, это уменьшить риск занесения инфекции. Самое главное правило, при незначительных ожогах — держать кожу гидратированной. Это правило, позволит поддерживать эластичность и устойчивость кожи к растрескиванию и дальнейшему повреждению. С другой стороны, ожоги третьей степени требуют профессиональной помощи и не могут быть обработаны простыми кремами и мазями. Пересадка кожи — наиболее распространенная форма удаления ожогового шрама или ожогового лечения, при тяжелых ожогах. Кожные трансплантаты, можно взять из здоровых участков тела человека. Как только рана заживает, вы можете начать использовать другие процедуры уменьшению послеожоговых рубцов. Обычный метод избавления от рубцов, включает компрессионную терапию. Этот вид терапии, заключается в применении равномерного давление на рану, в течение длительного периода времени. Такое лечения, предполагает использование силиконовых бинтов и компрессионной одежды. Специальные мази и кремы, также способствуют сокращению рубцов. На самом деле, более мелкие шрамы лучше всего убирать, применяя этот вид лекарств. Просто убедитесь, что применяемые мази, содержат ингредиенты, которые могут помочь растворить поврежденную ткань и заменить ее здоровыми клетками кожи. Ранее эксперты рассказали о первой помощи при коллапсе.