Яна Фисти: «Изменив форму бровей, вы можете изменить первичное восприятие себя»

Стилист, основательница проекта runwayday.com Яна Фисти (@yanafisti) рассказала о своих взаимоотношениях со спортом, системе питания и источниках вдохновения.

Об источниках вдохновения

Вдохновение я могу получить откуда угодно. Даже девушка, прошедшая мимо меня на улице, или сочетание цветов на вывеске, или интерьер кофейни могут натолкнуть на создание нового образа. Научитесь смотреть по сторонам! Сейчас столько всего красивого и стильного, созданного профессионалами, что можно не покупать глянец: интерьеры, картины, скульптуры, логотипы. Сочетание цветов, форм и фактур — все это применяю в своей работе. И, конечно, подиумные шедевры, созданные дизайнерами, пробуждают творческие порывы на создание луков.

Один из самых часто задаваемых вопросов мне: «Как создать базовый гардероб?» Не нужно создавать «базовый», создавайте индивидуальный, учитывая ваш образ жизни и личные предпочтения.

Сейчас готовится к запуску моя онлайн школа стиля FISTI SCHOOL, там будет курс, посвященный как раз созданию и «прокачке» своего гардероба.

О роли макияжа и укладки при создании образов

Свою карьеру я начинала, как визажист и часто работала на съемках. Макияж и прическа — главные составляющие удачного образа. Ни одно, даже самое классное платье, не создаст эффект— wow, если у вас неровная кожа, невыразительные глаза или едва заметные брови. Такая же история и с укладкой. Неухоженные волосы могут «убить» любой лук. Нельзя игнорировать правило «уместность и умеренность». Думаю, не нужно говорить о том, что дневной мейк и вечерний — разные вещи.

О ежедневном минимуме в макияже

Две самые главные вещи для меня: ровный тон и хорошо оформленные брови. Я бы даже сказала, что брови главнее — от них в принципе зависит восприятие лица. Замечали, что по ним можно определить настроение и характер человека?

Ежедневный макияж я начинаю с базы, уменьшающей поры, The PoreFessional, Benefit. Отличный вариант для обладательниц жирного и комбинированного типов кожи. Легкое, нежирное, кремообразаное средство делает кожу гладкой, хорошо маскируя поры.

Из тональных люблю Power Fabric, Giorgio Armani. На весну особенно актуально — у средства SPF 25. Текстура достаточно плотная, но вместе с тем невесомая, то что нужно для тех, у кого постоянные съемки. Покрытие стойкое: «проживет» с вами до вечера.

Брови оформляю карандашом и фиксирующим гелем от Make Up For Ever.

О системе питания и отношениях со сладким

Я — адепт правильного питания около десяти лет. Не ем ни копченого, ни жирного, ни соленого. В этой бочке меда есть ложка дегтя: обожаю сладкое. Мне проще совсем от него отказаться, чем есть по чуть-чуть. Если начинаю, остановиться не могу. В этом мы с мужем очень похожи — он тоже сладкоежка. Поэтому на семейном совете было принято решение не покупать сладости, но периодически мы срываемся. Совсем жить без срывов пока не научились, несмотря на то, что наше питание в принципе кардинально изменилось с момента нашего знакомства. Тяги к кофе у меня никогда не было, если и пью, то крайне редко и только с лимоном, когда нужно быстро взбодриться.

О диетах

На диетах никогда не сидела. Не вижу никакого смысла в похудении для того, чтобы «влезть в платье».

Наша фигура — отражение образа жизни. Это не должно быть разовым «вбросом». Если уж менять подход к питанию, так насовсем.

10 лет назад я была больше на 15 килограмм и выглядела совсем по-другому. Я приняла решение отказаться от вредных продуктов. В рационе появилось больше сырых овощей, блюд с легкой термической обработкой. Вес постепенно стал уходить. Я не люблю курицу, но ем мясо, рыбу, морепродукты.

О домашних кулинарных перфомансах

Я не фанат готовки. Если делаю это, то делаю хорошо. Этот дар достался мне в наследство от бабушки. Никогда не следую рецептам! Смешиваю ингредиенты на «глаз», добавляю специи, солю, и получается всегда вкусно. Я занятой человек, а на готовку нужно время и настроение. Оно появляется у меня редко. Но когда это случается, готовка превращается в перфоманс.

У нас есть один семейный рецепт, который я позаимствовала у мамы, — блинчики на воде. Никакого молока, кефира или сывороток, только вода. Они получаются идеально тонкими.

Такие блинчики обожает мой муж. Балую его иногда.

О ежедневном уходе за кожей

В уходе я предпочитаю линейку Re-Nutriv от Estee Lauder — кремы и маски почти все из этой серии. Эффект обеспечивает многофункциональная технология RVF-10, активизирующая работу клеток и запускающая процесс самовосстановления. Есть на полке и средства от Teoxane и Ultraceuticals. Люблю косметику этих брендов — наша «дружба» длится уже давно.

О косметологии о своем отношении к инъекциям

Не могу себе позволить часто ходить к косметологу — график не оставляет такой возможности. То, что происходит с моей кожей после посещения специалиста, мне очень нравится. Я уже 3 года верна одному салону «Аэстетика» и одному доктору Токаевой Айсулу. Найти «своего» косметолога в наше время — это большая удача.

Мое отношение к инъекционной косметологии положительное. Это не пластика, а возможность без последствий предотвратить преждевременное старение, исправить мелкие дефекты и асимметрию. Во всем должна быть мера. Своим читателям я рекомендую выбирать такого важного врача, опираясь в том числе и на его внешний вид доктора. Очень важно, чтобы ваши эстетические представления о красоте совпадали с ним. Если у специалиста губы занимают добрую половину нешевелящегося от ботокса лица, вероятнее всего вас будет ждать аналогичный результат.

О спорте

Со спортом у меня сложные отношения. Я до сих пор стараюсь возвести его в разряд привычек и заниматься каждый день. Понимаю, что это необходимо для хорошего самочувствия и отличного внешнего вида. Но не всегда получается себя уговорить. Люблю пешие прогулки по Патриаршим — часто выходим с мужем по вечерам.

О том, что должно и чего не должно быть в женском гардеробе

В нем не должно быть вещей, которые хранятся годами. Не занимайтесь складированием. Как показывает практика, вещи из разряда «а вдруг надену» не стоят того, чтобы занимать место на полке.

Есть такие, которые подчеркивают недостатки, и вы об этом знаете. Им тоже не место в шкафу. Даже если это очень дорогая юбка, которая вам нравится и по дизайну, и по крою, но она открывает колени, которые, на ваш взгляд, не самая сильная сторона, избавляйтесь от нее!

Избегайте вещей, обесценивающий ваш образ. Прежде всего это касается ткани. К сожалению, высокая цена изделия в наше время совсем не означает высокое качество ткани.

Безжалостно избавляйтесь от вещей, которые вам не по размеру. У меня нестандартная фигура. Чтобы обеспечить хорошую посадку, все свои вещи пропускаю через руки портной. Подходите к покупкам скептически — одежда должна сидеть, как «влитая».

Из must have достаточно сложно выделить что-то универсальное. У всех у нас разный образ жизни и потребности — тут все индивидуально. Из того, что органично впишется в любой образ могу выделить двубортный пиджак из хорошей ткани — можно сочетать и с кедами, и с туфлями. В этом сезоне рекомендую всем обратить внимание на тренчи нестандартного цвета или кроя. Объемные кроссовки — очень модный элемент, способный любой образ сделать более актуальным и «комфортным».

О перелетах и ручной клади

Перелет — стресс для организма. Из-за перепадов давления могут возникать отеки. Я стараюсь сделать свои перелеты максимально комфортными, выбирая трикотажные костюмы. Из обуви отдаю предпочтение кроссовкам или мягким кедам. Во-первых, их легко можно снять в полете, во-вторых, не нужно снимать во время досмотра.

В ручную кладь беру с собой солнечные очки, патчи (к слову, любимых и идеальных пока не нашла) и минимальный набор косметики, позволяющий привести себя в порядок, если вдруг багаж потерялся.

О покупках в путешествиях и самом запоминающемся отеле

Из путешествий всегда привожу колокольчики для свой мамы — она их коллекционирует. Они бывают разных вариаций и форм: деревянные и металлические, большие и маленькие, с названиями городов и без них.

Себе всегда покупаю украшения — массивную, заметную бижутерию. Это не только вещи, напоминающие о стране или моменте, но и возможность дополнить свой образ.

Один из самых запоминающихся отелей для меня был «La Negresco» в Ницце . Это даже не отель, а скорее «музей» в стиле неоклассицизма на Английской Набережной. В «La Negrescoо» 121 номер и 24 апартаментов, но дизайн помещений не повторяется — в каждом из них он уникален.

Весь отель украшен фотографиями хозяйки отеля Madame Augier, где запечатлены кадры ее светской жизни — есть даже снимок с Сальвадром Дали. Ресторан отеля сделан в виде французской карусели — с лошадьми и прочими «приятностями». Сейчас Мадам больше 90 лет, она живет на втором этаже отеля вместо со своими кошками. В каждом уголке «La Negresco» чувствуется, что это не бизнес, а дом, в котором есть душа. Вы должны увидеть это своими глазами!

Об уходе за волосами и ежедневном графике

Мой день начинается около 8 утра. Идеально, когда есть 30-40 минут на беговую дорожку. Потом иду в душ и начинаю работать. До 11 занимаюсь делами блога и обучением. С 12 назначаю встречи с дизайнерами, представителям брендов и частными клиентами. В 6-7 вечера ужинаем с мужем.

Что касается волос, никаких секретов ухода нет. Периодически делаю маски из смеси масел. Недавно появилось желание пропить курс витаминов, но пока у меня не будет рекомендации от проверенного специалиста, не буду этого делать.

Как правильно сочетать дорогие вещи и вещи из масс маркета?

Мой образ — это всегда симбиоз из «дорого и дешево».

На самом деле, все вещи можно разделить на две категории. Первая: ты прекрасно понимаешь их реальную стоимость, когда смотришь на них. И вторая категория: ты просто не можешь даже представить, сколько такая вещь стоит. Если вторая категория попадается в бюджетных марках — берите и даже не думайте!

Сумки я часто выбираю из люксовых брендов, обувь — 50 на 50. Люблю вещи российских дизайнеров — обратите на них внимание.

Фото: FIST&FISTI PRODUCTION