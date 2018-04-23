Невестам и не только: 10 правил модного френч-маникюра

Французский маникюр придумали еще в 70-х, но эта техника до сих пор остается одной из самых популярных. Мастер салона красоты Wax Detox Bar Анжелика Трухина рассказала, как подготовить ногти к френчу, какие лаки использовать и как разнообразить классический дизайн.

Перед выполнением френч-маникюра необходимо подготовить ногтевую пластину.

Если френч-маникюр будет выполнятся гелем или гель-лаком, то прежде всего нужно хорошо обезжирить ногти и затем нанести бонд или праймер — они обеспечат прочное сцепление ногтя с покрытием. Если техника выполняется обычным лаком, достаточно будет только обезжирить ногти и нанести базу. Это необходимо делать даже перед нанесением светлых натуральных оттенков — базовое покрытие поможет выровнять ногтевую пластину и продлить стойкость маникюра.

Французский маникюр требует ухоженных ногтей и кутикулы.

Это применимо не только к френчу, но и к любому другому покрытию — мы всегда начинаем с маникюра. Подойдет любой вид — классический, европейский или пилочный, все зависит от пожелания клиента. В салоне мы используем пилочную технику: этот вид маникюра менее травматичный и более безопасный, потому что для каждого клиента используются новые пилка и бафф.

Классический френч выполняет лаками натуральных оттенков.

Для лунки берется классический плотный белый цвет — например, Polar от Luxio. А в качестве подложки у нас есть два самых популярных оттенка: Delicate и Blush. Первый — нежно-розового оттенка, а второй ближе к цвету кожи, бежево-розовый. Но, конечно, перед покрытием мы всегда наносим клиенту несколько оттенков, чтобы посмотреть, какой из них подойдет идеально.

Для современного французского маникюра подходит любая форма ногтей.

Это зависит от пожелания клиента — кто-то привык только к форме «мягкий квадрат», а кто-то любит миндалевидную. Было время, когда френч выполнялся только на прямоугольной форме, но сейчас подойдет любая — даже круглая. А вот с длиной лучше не усердствовать — на длинных ногтях французский маникюр смотрится не очень эстетично, лучше выполнять эту технику на ногтях средней или короткой длины.

«Улыбка» френча тоже может быть разной формы.

Изгиб или так называемая «улыбка» френча может быть прямой или с более глубоким изгибом. С помощью вида французского маникюра можно визуально улучшить форму ногтя — например, глубокая «улыбка» удлиняет слишком маленькую пластину. Кстати, в этом же случае советую использовать плотные, а не полупрозрачные оттенки, — они перекроют слишком маленькую ногтевую пластину и закрасят свободный край.

Идеальный френч можно выполнить не только с помощью специальной кисти.

Я чаще всего рисую френч с помощью отдельной тонкой кисти, но можно использовать и «родную» кисточку лака. Конечно, существуют трафареты и различные подручные средства для прорисовки лунки, но к их помощи прибегают те, кто пытается сделать френч самостоятельно — ни один квалифицированный мастер их не использует.

Чтобы разнообразить французский маникюр, используйте разные цвета.

Конечно, классический френч с натуральными оттенками по-прежнему считается самым популярным, но если он вам наскучил, вариантов разнообразить его целое множество. Например, можно выделить лунку ногтя другим цветом — черным или красным, или сочетать сразу два оттенка на лунке — половину сделать розовой, половину белой. Кстати, нашем салоне недавно появилась новая коллекция лаков Luxio с оттенками и для классического френча (например, Haven или Bossy), и для яркого цветного. Бывает и двойной френч — он рисуется несколькими полосками, чаще всего двумя. Но не советую во французском маникюре сочетать более трех цветов — это смотрится не очень гармонично.

Другая версия френча, ставшая классикой — лунный маникюр.

Техника используется та же, что во французском маникюре, но лунка ногтя выделяет другим цветом (чаще всего используют белый лак) или не прокрашивается. Советую взять плотный лак, чтобы линия лунки была четкой, — полупрозрачный лак не даст нужного эффекта.

Используйте лаки с глиттером, чтобы разнообразить классический френч-маникюр.

Но имейте в виду, что с помощью лака с крупными блесками вам не удастся четко выделить свободный край ногтя. Даже если глиттер мелкий, то пигмент должен быть достаточно насыщенным, иначе прорисовать «улыбку» будет проблематично. Чтобы не мучиться с четкими линиями я советую делать растяжку блесток — нанести плотным слоем на свободный край и сделать эффект «омбре».

Актуальная новая версия классического французского маникюра — «американский френч».

В этом случае свободный край выделяется не четкой линией, а растушевывается — для этого используются либо губки, либо аэрограф. Для такого вида френча плотность лака уже не важна, поэтому можно смело использовать полупрозрачные молочные оттенки — например, теплый бежевый Shy или «фарфоровый» Coy.