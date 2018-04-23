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65-летняя Ирина Понаровская восхитила сменой имиджа
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65-летняя Ирина Понаровская восхитила сменой имиджа 

Passion.ru 23 апреля 2018
Фото: Passion.ru
Несколько лет назад Ирина Понаровская с сыном и невесткой переехала в Эстонию. Поклонники одной из самых сексуальных исполнительниц 80-90-х годов уже не надеялись на возвращение кумира. Однако уже год артистка живет в Санкт-Петербурге. Об этом порталу StarHit рассказала ее подруга: «В прошлом году умерла ее мама, Нина Николаевна, и Ира вернулась».
Композитор Юрий Эрикона, один из близких друзей Понаровской, отмечает, что в северной столице певица не сидит без дела: «Она ходит в театры, особенно любит Мариинский, балет всегда был ей по вкусу. Еще обожает гулять по старинным поместьям. Дома Ира тоже не сидит без дела — хозяйничает по квартире. Кстати, по-прежнему увлекается моделированием одежды. Вот недавно подарила мне костюм, который сшила сама. Выступаю в нем на сцене!».
Вернувшись в Россию, Ирина Понаровская вновь сменила имидж. Друзья и поклонники звезды восхищаются ее новым цветом волос, подчеркнувшим ее фарфоровую кожу и голубизну глаз. Фанаты надеются, что смена имиджа стала еще одним шагом на пути возвращения певицы на сцену.
Фото: instagram, starface, globallokpress
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