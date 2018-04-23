Больше никаких «лесенок»: как превратить немодную стрижку в модную

Много лет делаешь одну и ту же стрижку, научилась укладывать ее на «раз-два» и горя не знаешь. А тут выясняется, что твоя прическа давно в списке «антитрендов»… К кардинальным переменам ты решительно не готова, но и ходить в «фэшн-двоечницах» совсем не хочется? Обрати внимание на детали и узнай, как превратить совершенно неактуальные стрижки в модные и трендовые.

Классический каскад Классический каскад или стрижка «шапочкой» с объемом на макушке — давно эксплуатируемый образ из 90-х. И так же давно — совершенно не модный. Достаточно обрезать рваные концы в более массивную линию до плеч, а пряди сделать более воздушными и текстурными — и вуаля, немодный каскад превращается в ультрамодную текстурную стрижку шэг, как у Тейлор Свифт.

Рваная стрижка на длинные волосы Слишком рваные концы были актуальны в эпоху субкультуры «эмо» и придавали образу небрежный, неряшливый вид. Сейчас в моде женственные слои и более массивные линии. Поэтому срочно отправляйся к парикмахеру, избавляйся от тонких рваных концов на длинных волосах, а вот слои желательно оставить. В качестве наглядного примера, посмотри на стрижку Евы Лонгории , которая всегда предпочитает очень женственные, и при этом самые актуальные образы.

Выбритые виски Дерзкий дух бунтарства и привлекающие к себе внимание стрижки с выбритыми висками, которые были актуальны еще пару лет назад, в этом году сменила не менее дерзкая стрижка «пикси». Самым наглядным тренд-сеттером из звезд, конечно, является Кэти Перри.

Короткая стрижка с удлиненными висками и затылком Такие стрижки, конечно, периодически всплывают на модных показах, но хороши они только для подиума, где мы видим тщательно составленный образ. Сам же по себе, этот тренд канул в бездну еще в 80-х, и попытки вернуть его к жизни в нулевых с треском провалились. Если ты любишь короткие и очень короткие стрижки, попроси своего стилиста состричь удлиненные пряди на висках и затылке. Будь смелее — стриги покороче! В качестве наглядного примера, советуем присмотреться к Зое Кравиц с ее ультракороткой, но такой привлекательной и женственной стрижкой.