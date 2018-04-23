Держим лицо: упражнения, которые заменят пластическую операцию

Чтобы похудеть, стоит меньше есть и ходить в спортзал. Но как сохранить идеальным лицо? На самом деле решить многие проблемы можно без ботокса и скальпеля. Учимся лифтингу, который поможет выглядеть великолепно.

Юлия Энхель — ведущий международный эксперт в области инноваций красоты, здоровья и молодости. Однажды она сама разработала для себя индивидуальную программу тренировок, которые помогли ей обрести стройную фигуру. Юлия знает? каким тернистым может быть путь к желаемому результату, поэтому готова показать короткую дорогу к вашей мечте. Специально для Евы.Ру Юлия Энхель рассказала, как нужно «держать лицо» без пластических операций и инъекций ботокса. Не думайте, что вторые подбородки и прочие неприятности — удел лишь полных людей, у которых эти сомнительные бонусы остаются даже после похудения. Да, именно, в процессе работы над своим телом необходимо помнить об особых упражнениях для своего лица. Лифтинг — это ваша забота. Само собой не подтянется, поверьте. Здесь ситуация на порядок проще, вы можете выполнять упражнения, не выходя из дома, например, прямо на работе.

Итак, разогреваемся и готовимся делать лицо более подтянутым и утончённым. Здесь, как и в любом упражнении, важна разминка, поэтому двигаем подбородком вперёд и назад плавными движениями туда-обратно 10 раз. При этом плечи неподвижны, в движении только подбородок. Только без рывков. Помните, движения не должны быть резкими. Это касается любого упражнения, которое выполняется в районе шейных позвонков. После того как мы разогрелись, тянемся языком до носа. Да, когда-то мы просто ради интереса пытались это сделать, а на самом деле это очень действенное упражнение для мышц. Пробуем 5-7 раз. Только опять же помните, что мы не перенапрягаем шейный отдел, нас интересует только подбородок. Теперь вспоминаем нашу разминку и добавляем к ней ещё один аспект. Представьте, что вы пытаетесь зачерпнуть воды. Вытягиваем нижнюю челюсть и как бы загребаем, как ковшиком, и тянемся подбородком вверх. Повторяем 8 раз. Продолжаем разминать шею и неспеша по ключице подбородком рисуем овал. От одного плеча до другого — опять без резких движений. Описываем овал и вытягиваем шею в каждую сторону. Повторяем 5 раз. Переходим к другому упражнению: вытягиваем шею и подбородок как можно выше. Вы сами сидите на месте, а шея и подбородок вытягиваются. И держим 8 секунд. Во время упражнения стараемся расслабить позвонки, чтобы не перенапрягать их, а задействовать исключительно шею.

Теперь играем на сопротивление. Ставим два кулачка под подбородок и давим на них. Что у нас получается. Вы давите подбородком на кулачки, а кулачки на подбородок. Держим 5 секунд и отпускаем. Повторюсь, не резко. Повторяем 8 раз. Если вы смотрели сериал «Теория большого взрыва», то вы поймёте о чём я. Странная улыбка Шелдона Купера. Стискиваем зубы и широко улыбаемся, даже будет чувствоваться натяжение в области шеи. Чувствуете? Теперь давим кончиком языка на нёбо, с каждой секундой увеличиваем силу нажима. Держим 5 секунд и потом постепенно отпускаем. Повторяем 10 раз. Сейчас немножко покривляемся. Надуваем щёчки и складываем губы уточкой, и начинаем давить ладошками на щёки. Держим 5 секунд и потом «сдуваемся». Повторяем 10 раз. Это самые простейшие упражнения, которые выполнять не только просто, но ещё и весело. Постепенно ваша кожа будет приходить тонус. А для того, чтобы приблизить ожидаемый эффект рекомендую подключить космецевтику. Самым универсальным средством станет «золотая маска» — эстетическое удовольствие два в одном. Маска с первого же применения запускает процессы по омоложению, обеспечивает мощны лифтинг и стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и улучшает метаболизм кожи. Всё благодаря тому, что в составе есть молекулярный водород. С ним эффект, который раньше был достижим только после ряда болезненных инвазивных процедур, реально получить в домашних условиях. Следующий козырь, который можно приобрести на вооружение, — подтягивающая сыворотка для лица. Это принципиально революционное решение для лифтинга. Кожа подтягивается, микрорельеф разглаживается и преображение вы можете наблюдать день за днём.