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Тренд из Instagram: прически с драгоценными камнями
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Тренд из Instagram: прически с драгоценными камнями 

SNCmedia.ru 23 апреля 2018
Фото: SNCmedia.ru
Наконец-то появились новые фестивальные прически, которые дадут фору всему, что вы знали ранее. Ловите новый тренд — волосы, украшенные драгоценными камнями. Идея проста: объединяем классные прически с изобилием сверкающих драгоценностей (ведь много не бывает) — и вы в центре внимания!
Автор тренда — Джанин Кер, которая из художника переквалифицировалась в стилиста по волосам. Среди ее причесок, которые так взбудоражили пользователей Instagram — низкий конский хвост с переливающимися драгоценностями на затылке, высокий пучок на левой стороне с геометричной мозаикой и распущенные волосы (единорожьего розового цвета) с прядями, покрытыми узором из камней.
Конечно, вся эта роскошь не для суровых будней, зато идеально вписывается в эстетику фестивального сезона. Кстати, среди таких укладок можно легко найти идеальный вариант нескучной и эффектной свадебной прически. Ну или вдохновиться стать самой крутой на выпускном (нужное подчеркнуть). В общем, друзья, к лету готовы!
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