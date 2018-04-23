Ежедневные привычки, вредящие вашей внешности

Конечно, генетика несколько отражается на том, как мы будем выглядеть с возрастом, но в большинстве своем именно наши действия играют ведущую роль в сохранении красоты. Некоторые повседневные привычки способны серьезно навредить внешности. Молоко Конечно, нет нужды полностью отказываться от этого продукта, но важно знать, что он имеет в своем составе андрогены, стимулирующие работу сальных желез. Как итог, выделяется больше кожного сала, а последнее, в свою очередь, закупоривает поры, делая кожу более жирной и уставшей. Крем Многие девушки не жалеют наносить на лицо толстый слой питательного крема, что тоже может быть не слишком полезно. Под создаваемой «пленкой» коже сложно дышать, из-за чего могут появиться отеки, а лицо обретет нездоровый вид. «Нога на ногу» Весьма популярная и удобная поза, которая может привести к не слишком привлекательной сетке расширенных вен на ногах, поскольку в это время пережимаются кровеносные сосуды, а процесс кровообращения нарушается. Кроме того, закидывание ноги на ногу может спровоцировать застой крови в области малого таза. Обиды Исследования ученых, проведенные в 2005 году, помогли найти связь между физическим здоровьем индивида и прощением. Привычка копить обиды чревата ускорением старения, поскольку в это время в теле наблюдается накопление кортизола, именуемого гормоном стресса. Из-за его активности повышается риск диабета и возникает ряд других неприятных проблем. Соки Свежие фрукты и овощи, помимо ряда полезных свойств, содержат значительные объемы фруктозы, которая взаимодействует с коллагеном. Из-за указанного процесса происходит гликирование, что провоцирует образование морщин. Лучше перейти на фреши, а также потреблять побольше зеленых овощей, содержащих цинк. Глаза У многих имеется привычка тереть глаза, от чего в первую очередь страдают ресницы, повреждаясь и выпадая. Кроме того, травма наносится коже под глазами, вследствие чего наблюдается покраснение, а сам человек выглядит очень уставшим. Сумочка У некоторых девушек можно встретить привычку носить с собой в сумочке множество вещей на все случаи жизни, к примеру, зонт, книгу, косметику, аптечку и т.д. В таком случае может серьезно пострадать осанка, поэтому важно хотя бы не забывать перекладывать сумку из рук в руки или менять плечо.