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Британку изуродовали в салоне красоты
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Британку изуродовали в салоне красоты 

News.ru 23 апреля 2018
У 24-летней Хелзи Амнел-Конор осталась глубокая рана у лба, поскольку в салоне красоты ей слишком плотно вплели накладные волосы, сообщает The Independent.
Около месяца назад девушка заплатила в салоне 200 фунтов стерлингов, чтобы ей вплели бразильские пряди. Процедура длилась один час и несмотря на то, что девушка почувствовала, будто накладные пряди сидят очень туго, ее уверили в том, что вскоре она привыкнет, и сказали прийти через четыре недели, чтобы проверить, все ли в порядке.
Однако спустя несколько месяцев боль сильно увеличилась. Сначала девушка игнорировала неприятные ощущения, однако 20 апреля около 04:00 она проснулась в агонии. Ее отец смог открепить пряди и обнаружил, что парик впился в кожу головы девушки.
«Я проснулась, и по моему лицу стекала кровь. Это было как в кошмарном сне», — заявила Коннор.
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