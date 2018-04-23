Неочевидные вещи, провоцирующие высыпания на теле

Для любого появление на теле высыпаний станет неприятностью, и иногда проблема скрывается внутри. Однако порой появление прыщей обусловлено внешними факторами, и тогда все довольно просто исправить. Грудь В этой зоне акне чаще всего появляются по вине стирального порошка или даже геля для душа, провоцирующих аллергическую реакцию. Кроме того, высыпания в указанной зоне способны выступать последствием употребления морепродуктов или острой пищи. Руки В данном случае акне могут являться результатом аллергии на различные моющие средства или даже антибиотики. Кроме того, в случае частого посещения спортзала и бассейна, сыпь на руках может говорить о наличии грибка, который легко подхватить. Спина На спине и плечах прыщи способны появляться из-за слишком узкой синтетической одежды или даже из-за лямок рюкзака, натирающих кожу. Также угревую сыпь в упомянутой зоне вызывает любовь к жареной пище. Ноги Здесь в роли «вредителя» тоже могут выступать синтетические наряды, поскольку их считают наиболее распространенной причиной акне. Кроме того, не стоит отметать неправильное бритье, когда используется старая бритва или делается это против роста волос. Шея Провоцировать прыщи в этой зоне может узкий воротник, натирающий шею, а еще не исключено, что это реакция на шампунь или же бальзам для волос. Страсть к сладкому, впрочем, тоже может привести к появлению на шее акне.