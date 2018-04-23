Не хмурься: 3 простых способа убрать морщины на лбу и между бровями

Для эмоциональных девушек проблема мимических морщин на лице стоит довольно остро, так как они проявляются уже годам к тридцати, а то и раньше. Бывает, что заломы становятся такими сильными, что без специальной помощи от них не избавиться. Но, как известно, все новое — это хорошо забытое старое. Сейчас древние техники массажа лица, к которым, например, прибегала Клеопатра, пользуются популярностью у современных it-girls. Смотрим и запоминаем!

Гуаша

Древний китайский массаж Гуаша, который был изобретен еще 5 тысяч лет назад, выполняется с помощью специального скребка, сделанного из сердолика или нефрита. Эта техника позволяет в короткие сроки выровнять кожу на лбу и избавиться от морщин и складок. Перед массажем нужно очистить кожу от макияжа и нанести жирный крем. Одну руку положи на линию роста волос, слегка натягивая кожу наверх. Другой рукой начинай выполнять с сильным нажатием горизонтальные движения от середины лба к виску. Движение не должно быть размашистым, прорабатывать нужно мелко и не спеша всю поверхность лба. Затем выполняем такие же движения, но по вертикали — от линии бровей вверх к волосам. К сожалению, данный массаж вызывает довольно сильные болезненные ощущения. Да, процедура не самая приятная, зато очень эффективная. После массажа обязательно умойся, используя привычное очищающие средство. Делать такой массаж рекомендуется раз в 3−4 дня.

Нефритовый ролик

Еще одна очень действенная китайская техника массажа с нефритовым роликом. По сравнению с Гуаша, этот метод приятный и безболезненный, после него никогда не остаются синяки. В комплексе с ручным массажем ролик поможет тебе избавиться от мелких морщин. Использовать его можно хоть каждый день. Если ты хочешь усилить лифтинг-эффект, оставь ролик на ночь в холодильнике и выполняй упражнения с утра, пока он охлажден. Катай его снизу вверх, двигаясь по лбу и между бровями, сначала держа ролик перпендикулярно полу, а потом параллельно. После этого можешь пройтись по скулам, хуже не будет.

Тейпирование

Метод кинезиологического тейпирования (специальные хлопковые ленты-наклейки с акриловым термоактивным покрытием, аналогичные по эластичности человеческой коже) оказывает воздействие сразу на несколько систем организма: кровеносную, лимфатическую, нервную и мышечную. Поэтому для поддержания тонуса лица, разглаживания морщин и закрепления результатов от массажа тейпы просто незаменимы.

Приобрести тейпы можно в любой аптеке. Аккуратно обрежь края, сделав его овальным, и наклей на проблемную зону. Первое время оставляй тейп на 3−4 часа, затем интервал можно постепенно увеличивать до 8 часов. Наклеивать тейпы можно непосредственно перед сном на всю ночь. Используй их через день или же в течение недели наклеивай тейпы каждый день и затем сделай недельный перерыв.