Съешь меня: зачем нужны «таблетки красоты»

Когда речь о красоте, допинг не запрещен. Напротив, рекомендован. Нутрикосметика — вожделенная «молодость в таблетках» — идет в массы. Разноцветные пилюли теперь принимают на завтрак, обед и ужин. Пока не вместо еды. И не вместо кремов.

По данным опросов, 87% жителей Западной Европы стараются следовать в питании принципам красоты и здоровья. А медики между тем уверенно заявляют: каждый из нас получает в лучшем случае 80% от необходимой порции витаминов. Почему так получается?

Во всем виноват наш ленивый образ жизни. Мы мало двигаемся, мало едим, потому и витаминов с пищей получаем мало. Причем потребность в них практически не изменилась с тех давних пор, когда люди носили шкуры и целыми днями охотились на мамонтов. И ели, соответственно, за троих.

К тому же наши далекие предки жили среди чистых лесов и полей, а не в условиях мегаполиса, где автомобильные выхлопы и табачный дым с успехом поглощают часть уже попавших в организм витаминов. И пища их была не чета нашей. Практически всю современную еду — от домашнего супа до магазинных полуфабрикатов — готовят путем нагревания. А это как раз то, чего витамины категорически не переносят. Два других их врага — свет и кислород (читай, «хранение» и «транспортировка»). Поэтому витаминная ценность яблок, как приехавших к нам из Голландии , так и своих, дачных, пролежавших месяц на балконе, увы, не велика.

Вы все еще думаете, что сможете грамотно рассчитать свой рацион? Тогда еще пара фактов. Во-первых, количество полезных веществ в овощах и фруктах существенно варьируется в зависимости от того, в каком уголке земного шара и в какой сезон они были выращены, какой химией и в каком количестве обрабатывались. А во-вторых, некоторые из них «делятся» своими полезными веществами крайне неохотно. К примеру, помидоры вырабатывают ликопин — важное для нашей кожи вещество, которое восстанавливает ее плотность и защищает от свободных радикалов. Вырабатывают в больших количествах, а вот отдают — ничтожно мало. Как ни странно, биодоступность ликопина возрастает именно при нагревании, а больше всего его… в томатной пасте. Вы бы смогли это сами просчитать?

Так как же быть? Ведь каждый из витаминов нужен нам и для здоровья, и для красоты. Ответ очевиден: проще всего получить все необходимые «полезности» с комплексом мультивитаминов.

Красота в таблетках

Очень часто возникает такой вопрос: отличаются ли обычные витаминные и «бьюти-комплексы». Рассказываем. Пометка «бьюти» просто так не ставится. Она означает, что данный препарат, помимо стандартного набора жизненно важных элементов, содержит вещества, которые направленно действуют на те или иные ткани женского организма, улучшая состояние кожи, волос или ногтей. Таблетки красоты уже сейчас называют косметикой будущего. Однако утверждать, что когда-нибудь они полностью заменят кремы и маски, — все равно, что твердить: настанет день, когда не будет ни книг, ни театра, ни кино — одно сплошное телевидение. Грамотные производители нутрикосметики сами рекомендуют сочетать их продукцию с косметикой «внешней». Ведь сколько ни подпитывай кожу изнутри, она все равно будет нуждаться в креме как в средстве, которое моментально возвращает ей ощущение комфорта и защищает от действия ультрафиолетовых лучей и погодных неприятностей. И, наоборот: крем не может заменить действия мультивитаминов. Он работает на ограниченном участке кожи и устраняет отдельные симптомы, например, сухость или раздражение кожи, в то время как витаминные комплексы действуют на весь организм в целом и устраняют причину.

Больше не значит лучше

Можно ли сочетать средства нутрикосметики друг с другом или с обычными витаминами? Однозначного ответа нет. Все зависит от состава препаратов. Некоторые бьюти-табс так успешно действуют сразу по нескольким направлениям, что могут, к примеру, улучшать упругость кожи и одновременно лечить ее от акне. Главное — не переборщить, предостерегают специалисты. В погоне за красотой есть риск «сложить» в своем рационе два идентичных витаминных комплекса и получить передозировку.

Передозировка, или гиповитаминоз — отнюдь не страшилка и не пустой звук. Судите сами: организм взрослого человека состоит из 70–100 миллиардов клеток. Каждая клеточка — это маленькая биохимическая фабрика, которая работает непрерывно: до трех миллионов (!) реакций в секунду, без перерывов на обед, двадцать четыре часа в сутки, всю жизнь. Чтобы эта сложная «машина» бесперебойно функционировала, организму нужны питательные вещества, подобранные в индивидуальной пропорции. Биохимические потребности у разных людей различны. Курите ли вы, испытываете стресс, занимаетесь спортом или круглые сутки проводите за компьютером? Молодой вы или старый, стройный или упитанный? От всех этих факторов зависит, какая доза тех или иных питательных веществ необходима вам ежедневно. Курильщик, скажем, с каждой сигаретой теряет 30 мг витамина С. И вряд ли этот дефицит удастся восполнить только за счет мандаринов.

«Витамины помогают «настроить» наш организм, подобно сыгранному оркестру, — говорит гамбургский врач и исследователь Хассо Тальман. — Но чтобы не получилось какофонии, не следует «забрасывать» в себя питательные вещества без разбора. Любой излишек, как и любой недостаток, принесет больше вреда, чем пользы». Поэтому витамины лучше подбирать индивидуально и после консультации со специалистом.

Установить досконально, каких именно макро— и микроэлементов не хватает вашему организму, можно, к примеру, проведя анализ волос. Процедура несложная — необходимо явиться к врачу и «расстаться» с несколькими прядками общей толщиной в четыре спички. Их срезают от корня, с затылочной части, ближе к шее, так что прическа испорчена не будет. Результат готов через две недели. А «раскладку» по витаминам можно получить, сдав кровь из вены.

Семь шагов к красоте и здоровью

Нутрикосметика — отнюдь не современное изобретение. Некоторым драже уже несколько десятков лет. Некоторое время назад ажиотаж среди американцев вызвали таблетки для загара. Их рекламировали как безопасную альтернативу солярию, пока не выяснилось, что они отлично окрашивают не только кожу, но и внутренние органы. И только сейчас фармацевтика достигла столь высокого уровня, что стало возможно создавать действительно эффективные и безопасные средства, позитивно влияющие на состояние кожи, волос и ногтей. Рынок нутрикосметики в Европе оценивается в 360 миллионов долларов, в США — в 2400 миллионов, и эти цифры продолжают расти. Эксперты утверждают: единственное, что сдерживает его стремительное развитие… это его стремительное развитие. Нам наперебой предлагают столько таблеток, порошков и напитков, что мы начинаем в них путаться и сомневаться, не доверяем и в итоге не покупаем совсем.

Нутрикосметика сегодня берется решить самые разные проблемы.

1) Антицеллюлитные таблетки работают за счет компонентов, которые улучшают обмен веществ и микроциркуляцию в подкожных тканях. Они улучшают микроциркуляцию крови и лимфы, нормализуют отток тканевой жидкости и уменьшают отеки.

2) Не «антицеллюлит», но явно для тех, кто следит за своей фигурой, — средства, которые призваны дать организму женщины оптимальное количество витаминов и минералов, чтобы она могла быть в тонусе и вести активный образ жизни, а также восполнить их недостаток, если она сидит на строгой диете. Очень часто в такие комплексы входит липоевая кислота, которая активизирует метаболизм и снижает уровень холестерина в крови.

3) Пожалуй, каждый из нас по тем или иным причинам нуждается в дотации витамина С. Рекомендованный минимум — 50 мг — это ничтожно мало, когда вы боретесь со стрессом или инфекцией, курите, принимаете противозачаточные средства или просто заботитесь о своей внешности, поскольку витамин С очень важен для сохранения молодости кожи. Помните о этом!

4) Витамины и биодобавки для красоты кожи — самые яркие представители нутрикосметики, поскольку результат — на лицо. Как правило, в такие препараты вводят антиоксиданты, защищающие кожу от разрушительного воздействия свободных радикалов, вещества, активизирующие производство коллагена, омолаживающие и улучшающие циркуляцию крови компоненты.

5) Ряд витаминов действуют по трем основным направлениям: волосы, ногти, кожа. Обычно в такие комплексы входят витамины группы В и бета-каротин, которые целенаправленно заботятся о коже, помогая сохранить ее гладкой и свежей. Фолиевая кислота, витамин А и биотин улучшают структуру волос. Соли кальция и метиониновые соединения оздоравливают ногти, делая их крепкими и эластичными.

6) Даже если вы — в полном порядке и на ногти, волосы, кожу не жалуетесь, время от времени, особенно в моменты стрессов, болезней, интенсивных занятий спортом организму нужна витаминная подпитка — для поддержания тонуса и чтобы красоту не растерять. Для таких случаев тоже предусмотрены специальные витамины.

7) Одно из новых увлечений — питьевая косметика. Немудрено. Подобные напитки приятны для желудка, обладают высокой биодоступностью, наконец, с их помощью можно утолить жажду. Такие напитки обещают коже витаминизацию, питание и увлажнение, улучшение цвета и тонуса, длительное сохранение загара и уменьшение морщин. А в целом — омоложение на клеточном уровне всего организма.