«Не по возрасту»: в сети обсуждают новый стиль Ольги Бузовой

32-летняя ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова экспериментирует с внешностью — на днях она продемонстрировала новую прическу, которая многим понравилась. Но недоброжелатели знаменитости посчитали, что она ей не идет и посоветовали отказаться от волнистых волос. Телезвезда не обращает внимания на злопыхателей, которые всегда критиковали ее.

С момента появления на телеэкранах Ольга Бузова находится в центре внимания общественности. Нравится это публике или нет, но светская львица на данный момент — одна из самых ярких персон шоу-бизнеса. Она пришла на «Дом-2» загорелой блондинкой с длинными волосами, после чего радикально сменила имидж, став брюнеткой. Не успели поклонники привыкнуть к ее образу с каре, как она нарастила шевелюру. Но если еще недавно артистка предпочитала прямые волосы, то сейчас ее голову украшают кудри.

На днях Ольга Бузова предстала перед фанатами своего творчества в новом виде — теперь у нее длинные завитые волосы. Подписчики ее микроблога гадают, сделала ли их любимица химическую завивку или же просто использовала бигуди. Как бы то ни было, с новой прической она появляется на выступлениях и вне сцены, отмечая, что все меняется: «Новый трек/Новый стиль. В тренде — Бузова и рыжий цвет. Берите на заметку мою новую прическу».

Поклонники красавицы хвалят ее, ведь она им нравится в любом виде. Злопыхатели же считают, что Ольга сделала неверный выбор. В сети обсуждают смену облика звезды «Дома-2»: «Класс! Шикарная прическа». «Не по возрасту эти завитушки». «Очень красиво! Ты прелесть!»

«Подражаешь Анастасии Костенко ?» «Меняй-не меняй прическу, мне все равно не нравится». «Отлично! У тебя такие красивые волосы!»

Ольга Бузова часто экспериментирует с внешностью, она любит окрашивать пряди в разные цвета, что не всегда нравится подписчикам, которые также упрекают ее за злоупотребление «уколами красоты». Теледива отрицает пластические операции, подчеркивая, что она всегда отдавала предпочтение естественной красоте.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 20 Апр 2018 в 7:43 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!