Как использовать нитку для коррекции формы бровей в домашних условиях 

Визуальное построение Чтобы правильно выщипывать брови, можно перед процедурой прорисовать желаемую форму. Так в процессе работы удастся проще и быстрее определить, какие волоски нужно удалять. C помощью нити и пасты для бровей следует отметить границы — точки, в которых должна начинаться и заканчиваться бровь. Безошибочно выбрать пропорцию можно, приложив натянутую нить вертикально к крылу носа. В точке пересечения нити с бровью как раз и находится безупречная точка для ее начала. Внешнюю точку границы брови можно определить, если приложить натянутую нить к крылу носа и провести ее через внешний край глаза, но предпочтительнее будет оставить его естественным. Впрочем, если природа не была к тебе щедра, можешь визуально слегка прибавить длину бровей, главное — не увлечься. Окрашивание Хна — это самый популярный продукт, ведь она помогает достичь эффекта графичных бровей за счет окрашивания не только волосков, но и кожи. К тому же хна — натуральный краситель, который достаточно прост в использовании, нетоксичен и придает бровям насыщенный оттенок. Выщипывание При удалении волосков треугольник из нити нужно расположить таким образом, чтобы все волоски, которые необходимо выдернуть, были расположены внутри него. Перемещается нить против роста волос. Благодаря тому что с помощью нити удаляются даже самые короткие и незаметные волосы, эффект от тридинга — эпиляции — сохраняется длительнее, нежели от пинцета. По окончании процесса выщипывания обязательно обработай брови и кожу вокруг антисептиком, это поможет избавиться от покраснения быстрее и защитит от инфекций. Еще можно воспользоваться укладывающим средством для бровей — фиксирующим гелем. ## Как сохранить идеальные брови Чтобы сохранить результат окрашивания надолго, советуем использовать косметическое масло до проведения водных процедур и снятия макияжа. Этот трюк поможет сохранить идеальную пигментированность краски еще на несколько недель. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Солодовникова Фото: Shutterstock/VOSTOK