Не надо стесняться: открываем теплый сезон без целлюлита и варикоза

Если целлюлит — это косметический дефект, то расширение вен чревато возникновением серьезных осложнений — тромбов и трофических язв. Избавиться от целлюлита, предупредить появление проблем с венами и обрести уверенность в себе поможет лимфодренажное обертывание.

Лимфодренажное обертывание в салонах

Перед проведением лимфодренажного обертывания косметолог тщательно очищает кожу с помощью скраба, чтобы избавиться от ороговевших частичек и помочь активным компонентам проникнуть вглубь кожи. Скрабирование способствует обновлению кожи, регенерации, насыщению кислородом, тонизирует и укрепляет ее. Затем косметолог наносит тонизирующий состав на проблемные зоны: живот, ягодицы и ноги, туго оборачивает полиэтиленовой пленкой. Обертывание механически раздражает кожные рецепторы, усиливает лимфоток и запускает процесс расщепления жиров. Активные компоненты повышают эластичность и тонус сосудов, ликвидируют застойные явления при варикозном расширении вен и целлюлите.

Лимфодренажное обертывание:

выводит избыточную жидкость;

устраняет «апельсиновую корку»,

снимает отечность, чувство тяжести в ногах;

помогает похудеть.

Стоимость процедуры обертывания в салоне красоты — от 2000 рублей. Полноценную процедуру можно самостоятельно провести дома с помощью лимфодренажного скраба и тонизирующего геля «Лошадиная сила».

Лимфодренажное обертывание в домашних условиях с гелем «Лошадиная сила»

Лимфодренажное обертывание с использованием тонизирующего геля «Лошадиная сила» — альтернатива дорогим салонным процедурам. Обертывание устраняет сосудистые звездочки и целлюлит на ягодицах, бедрах и животе.

Ментол и экстракт перца в составе геля раздражают кожные рецепторы, улучшая проникновение активных веществ, усиливают лимфоток и ускоряют процесс сжигания жировых клеток.

Вытяжка из конского каштана и экстракт медицинской пиявки разжижают венозную кровь.

Экстракт листьев березы снимает отеки и уменьшает объемы тела.

Подготовиться к процедуре и усилить эффект поможет лимфодренажный скраб «Лошадиная сила» для роскошной и сияющей кожи. В его состав входят дорогие эфирные масла мяты и апельсина, которые широко известны как лучшие антицеллюлитные средства, обладающие сосудорасширяющим действием, благодаря чему усиливается кровоток и ускоряется процесс расщепления жировых клеток. Измельченные гранулы грецкого ореха массируют проблемные зоны и тщательно очищают кожу.

Правила лимфодренажного обертывания:

Примите душ, массируя тело скрабом движениями снизу вверх.

Нанесите тонизирующий гель снизу вверх на бедра, ягодицы и живот.

Оберните тело пищевой пленкой.

Отдыхайте 30 минут, укутавшись в одеяло, или, надев теплый спортивный костюм, занимайтесь домашними делами.

Повторяйте процедуру 10 дней и наслаждайтесь результатом: гладкой и упругой кожей без целлюлита и сосудистых звездочек.

Противопоказания для лимфодренажного обертывания

Лимфодренажное обертывание не проводится беременным, имеющим гинекологические, сердечно-сосудистые или онкологические заболевания, при дерматологических заболеваниях и открытых ранах.