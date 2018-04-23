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Не надо стесняться: открываем теплый сезон без целлюлита и варикоза
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Не надо стесняться: открываем теплый сезон без целлюлита и варикоза 

Teleprogramma.pro 23 апреля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Если целлюлит — это косметический дефект, то расширение вен чревато возникновением серьезных осложнений — тромбов и трофических язв. Избавиться от целлюлита, предупредить появление проблем с венами и обрести уверенность в себе поможет лимфодренажное обертывание.
Лимфодренажное обертывание в салонах
Перед проведением лимфодренажного обертывания косметолог тщательно очищает кожу с помощью скраба, чтобы избавиться от ороговевших частичек и помочь активным компонентам проникнуть вглубь кожи. Скрабирование способствует обновлению кожи, регенерации, насыщению кислородом, тонизирует и укрепляет ее. Затем косметолог наносит тонизирующий состав на проблемные зоны: живот, ягодицы и ноги, туго оборачивает полиэтиленовой пленкой. Обертывание механически раздражает кожные рецепторы, усиливает лимфоток и запускает процесс расщепления жиров. Активные компоненты повышают эластичность и тонус сосудов, ликвидируют застойные явления при варикозном расширении вен и целлюлите.
Лимфодренажное обертывание:
выводит избыточную жидкость;
устраняет «апельсиновую корку»,
снимает отечность, чувство тяжести в ногах;
помогает похудеть.
Стоимость процедуры обертывания в салоне красоты — от 2000 рублей. Полноценную процедуру можно самостоятельно провести дома с помощью лимфодренажного скраба и тонизирующего геля «Лошадиная сила».
Лимфодренажное обертывание в домашних условиях с гелем «Лошадиная сила»
Лимфодренажное обертывание с использованием тонизирующего геля «Лошадиная сила» — альтернатива дорогим салонным процедурам. Обертывание устраняет сосудистые звездочки и целлюлит на ягодицах, бедрах и животе.
Ментол и экстракт перца в составе геля раздражают кожные рецепторы, улучшая проникновение активных веществ, усиливают лимфоток и ускоряют процесс сжигания жировых клеток.
Вытяжка из конского каштана и экстракт медицинской пиявки разжижают венозную кровь.
Экстракт листьев березы снимает отеки и уменьшает объемы тела.
Подготовиться к процедуре и усилить эффект поможет лимфодренажный скраб «Лошадиная сила» для роскошной и сияющей кожи. В его состав входят дорогие эфирные масла мяты и апельсина, которые широко известны как лучшие антицеллюлитные средства, обладающие сосудорасширяющим действием, благодаря чему усиливается кровоток и ускоряется процесс расщепления жировых клеток. Измельченные гранулы грецкого ореха массируют проблемные зоны и тщательно очищают кожу.
Правила лимфодренажного обертывания:
Примите душ, массируя тело скрабом движениями снизу вверх.
Нанесите тонизирующий гель снизу вверх на бедра, ягодицы и живот.
Оберните тело пищевой пленкой.
Отдыхайте 30 минут, укутавшись в одеяло, или, надев теплый спортивный костюм, занимайтесь домашними делами.
Повторяйте процедуру 10 дней и наслаждайтесь результатом: гладкой и упругой кожей без целлюлита и сосудистых звездочек.
Противопоказания для лимфодренажного обертывания
Лимфодренажное обертывание не проводится беременным, имеющим гинекологические, сердечно-сосудистые или онкологические заболевания, при дерматологических заболеваниях и открытых ранах.
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