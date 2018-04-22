7 трендов в свадебных прическах: идеально для волос любой длины

Главный тренд 2018 года — естественность и легкая небрежность. Никаких строгих и тугих укладок, массивных драгоценностей и диадем из стразов. Лучше, если будет казаться, будто прическу соорудили феи-крестные за минуту, украсили лентами и цветами. Поэтому в моде укладки, которые можно сделать самостоятельно или при небольшой помощи мамы и подружки невесты. Мы посмотрели, какие прически делали стилисты на Bridal Fashion Week — 2018 в Нью-Йорке и Барселоне, и выбрали самые эффектные и простые. Все, что вам потребуется, — уходовые средства, расческа, невидимки и утюжок.

Нужно ли напоминать, что за две недели до свадьбы, по нашему календарю невесты, волосы нужно привести в порядок: обновить стрижку, покрасить, придать здоровый вид с помощью уходовых процедур.

Свободный пучок

Аристократический вариант — это идеально гладкий пучок на затылке или макушке. Чем строже свадебная церемония, тем туже прическа. Но в тренде 2018 года естественность, поэтому пучки становятся чуть более растрепанными, с отдельными прядями-перьями. Пучок — прическа крепкая, выдержит долгую прогулку, шумный банкет и активные объятия с гостями. А танцы и случайные порывы ветра лишь добавят прическе шарма. Пучок можно украсить цветами или заколками в тон букету, маникюру или костюму жениха.

На длинных волосах: начесать, завить волосы (или оставить прямыми), собрать в высокий хвост. Разделить хвост на пряди и каждую скрутить в слабый жгут. Обернуть вокруг резинки, а концы заколоть у основания хвоста. Либо воспользоваться специальными бубликами и твистерами для более объемной прически. И не забудьте выпустить пару прядей на висках.

На коротких волосах: сначала убедитесь, что длины хватит. Соберите волосы в хвост на затылке. Если длина свободного хвоста с ладонь, то все получится. Если короче — для вас придумали специальные валики с искусственными прядями, нужно только подобрать по цвету. Пучок собирается с затылка: самые короткие прядки заплетаются в колосок снизу вверх и соединяются с более длинными волосами с макушки. А дальше по схеме, описанной выше.

Да здравствует «Игра Престолов» и ее длинноволосые героини — благодаря им плетеные прически не сходят с подиумов. Косы идеальны для свадьбы: их быстро сделать и легко укладывать. Заплетенные волосы не лезут в лицо, отлично выдерживают танцы и порывы ветра на морском берегу (а вдруг?). А еще косы подойдут к любому, даже самому экстравагантному, стилю невесты. В этом свадебном сезоне на пике популярности «рыбий хвост» и французские косы.

На длинные волосы: пряди начесать или завить, заплести в объемную косу (прямую или на одно плечо), украсить лентами, живыми цветами. Можно заплести несколько тонких косичек и обернуть короной вокруг головы.

На короткие волосы: косу можно заплести, если у вас стрижка каре или удлиненный боб. Тогда плетение лучше сделать сбоку, используя длинные верхние пряди. Свободная коса (или даже две) будут спускаться от виска к затылку. Остальные пряди можно завить, сбрызнуть термальной водой и уложить легкой волной.

Натюрель

Неожиданный подход, который набирает популярность у дизайнеров: не делать какую-то особенную прическу вообще. Главное требование — чтобы волосы были ухоженными и здоровыми. Украсить прическу нужно аксессуаром, который гармонирует со стилем невесты или тематикой свадьбы: цветочными ободками, заколками, вуалью или шляпкой. А можно не делать ничего. И это все равно будет модно!

На длинные волосы: тщательно расчесать пряди (выпрямить утюжком, если вы это делаете регулярно) и сбрызнуть подходящим флюидом. Можно заплести пару тонких кос. Не забудьте посетить парикмахера за пару дней до свадьбы, подстричь кончики, обновить цвет или сделать уходовую процедуру для блеска и гладкости.

На короткие волосы: действуем по этой же схеме. Освежаем стрижку и укладываем волосы так, как привыкли, — в чуть растрепанные волнистые пряди или идеально гладкое каре.

Классические волны

Дизайнеры называют такую прическу «русалочкой». Пожалуй, самая популярная свадебная прическа, которая превращает любую девушку в принцессу.

На длинные волосы: делаем пробор (прямой или косой, по желанию) выпрямляем пряди утюжком, завиваем в легкие волны, фиксируем лаком по всей длине. А дальше действуем по наитию: оставляем в том виде, как легло, собираем в высокий хвост, закрепляем несколько прядей на висках или убираем всю копну кудрей на плечо.

На короткие волосы: тут все немного сложнее. Короткие волны нужно фиксировать лаком и заколками, укладывать друг к другу, чтобы не топорщились. Классические волны на коротких волосах близки по духу к гладким прическам старого Голливуда — эффектной волне, закрепленной блестящей заколкой или ободком с перьями.

Логичное продолжение классической волны, когда несколько локонов завязываются в свободный узел на затылке или скрепляются заколкой. С такой прической выходила замуж любимица публики Кейт Миддлтон (и не только она).

На длинных волосах: выпрямляем и завиваем. Несколько верхних прядей с обеих сторон скрепляем на затылке (но не натягиваем). Можно свернуть их в жгуты и уложить в твист. Прическа держится за счет невидимок и фаты.

На коротких волосах: верхние пряди скручиваем в жгуты и скрепляем на затылке. Узел можно украсить цветком в тон букету. Остальные волосы оставляем прямыми или укладываем в волну, по желанию.

Укладка с лентой

Тренд задал дизайнер Marchesa на Bridal Fashion Week — 2018 в Нью-Йорке, а подхватил бренд Rosa Clará на модной неделе в Барселоне. Модели выходили с прямыми волосами, завязанными в свободный узел или заплетенными в косы, небрежно перехваченными лентой. Ленту лучше выбирать узкую, а вот материал и цвет не имеет значения: бархат, атлас или даже кожа в тон платью, помаде или бутоньерке жениха.

На длинных волосах: расчесываем, сбрызгиваем лаком и термозащитой, выпрямляем. Собираем волосы в конский хвост (высокий или низкий, по желанию), перехватываем лентой. Важно, чтобы лента была длиннее волос или завязывалась в крупный бант.

На коротких волосах: поступаем чуть проще. Начинаем плести боковую косичку (буквально два витка) и вплетаем в нее ленту. Повторяем с другой стороны. А потом концы обеих лент завязываем бантом или узлом на затылке.

Укладка с венком

Подходит для любой длины волос, не требует особенных стараний и даже прически как таковой. Важно, чтобы венок сочетался с платьем и прочими украшениями. Речь не только про цветочные варианты. Например, на показе Saint Laurent модели были в венках из перьев. Предложил неординарный вариант стилист Энтони Тернер.

У такой прически есть минус: любой порыв ветра или резкое движение ее разрушит. Но это и плюс: вы просто заново расчешетесь и снова наденете ободок. Пять секунд — и прическа снова безупречна. Главное, не переборщите: если у вас пышный букет, то венок должен быть скромнее, и наоборот. А еще идеально, если венок и помада будут одного оттенка.

На длинных волосах: при желании делаем легкие локоны, заплетаем косу или собираем несколько прядей в узел. Теперь нужно сбрызнуть волосы лаком или спреем с силиконами, чтобы волосы блестели и не путались.

На коротких волосах: желательно сделать предварительно ламинирование или кератинирование волос, чтобы они выглядели ухоженно. А перед церемонией их достаточно расчесать и надеть венок.

Бонус! Любая из этих причесок может выглядеть необычно, если покрасить волосы в рыжий, лавандовый, натуральный пепельный блонд — модных вариантов масса. Важно найти хорошего колориста и не ошибиться с цветом, который вам подходит.

И, конечно же, не забудьте подобрать оригинальные серьги, которые выгодно подчеркнут прическу любой сложности. В ювелирном доме Pistachio можно подобрать эксклюзивные украшения под каждый свадебный образ.

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