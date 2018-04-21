Самбурская стала блондинкой, показала пышный бюст и бросила вызов Рудовой и Ивлеевой

Настасья Самбурская любит экспериментировать со своей внешностью. Но с тех пор, как в прошлом году актриса подстриглась, она пока больше не меняла свою прическу. Несколько часов назад Самбурская показала новый образ: актриса стала блондинкой с длинными волосами. Роковая красотка передала привет своим подругам Наталье Рудовой и Насте Ивлеевой. Похоже, теперь у них появилась достойная конкурентка.

Судя по количеству лайков, такой имидж звезды пришелся по душе поклонникам. Вот только новый образ Настасьи — лишь парик. Но, быть может, Самбурская в скором времени решит кардинально сменить цвет и прическу, кто знает.

А как тебе такой образ Настасьи?

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Фото:Instagram