«Так намного лучше!»: Лера Кудрявцева вновь нарастила волосы

Весна — пора, когда многие женщины решают сменить имидж. 46-летняя телеведущая Лера Кудрявцева тоже не смогла удержаться от соблазна изменить внешность и сделала новую прическу. Но ее каре и челка многим не понравились и они раскритиковали выбор светской львицы «в пух и прах». К их радости, она решила вернуть свой привычный образ и вновь стала длинноволосой.

Лера Кудрявцева вновь нарастила волосы, чего от него и ждала армия ее фанатов. Ее недоброжелатели указывали, что с короткими волосами она стала выглядеть лет на 10 старше, потому возвращение имиджа большая часть пользователей соцсетей приняла на «ура». Но если раньше красавица носила просто длинные волосы, то сейчас она предпочитает украшать лицо челкой, которая, по мнению подписчиков, «омолодила» ее: «Весной хочется перемен. То челка, то каре, то опять длинные. Не стоять на месте и не привыкать к одному образу, а экспериментировать и радовать себя переменами».

По словам Кудрявцевой, она добилась густых длинных волос при помощи микрокапсульного наращивания. Каким бы путем Лера не вернула длину шевелюры, преданные фанаты восхищаются ее обликом, остальные же ищут недостатки: «Класс, красотка в разном виде. Но так намного лучше!» «Что-то Леру понесло… Расти-не расти волосы, возраст берет свое» «Зачем сделали челку? И вообще прическа в стиле 80-х. Хотя вам все к лицу, молодец!»

«На нашей сцене почти все с наращенными волосами, прикидываются, что все, что свое, Лера-молодец, не скрывает». «Больше не отрезайте, вам не идут короткие». Кардинальная смена имиджа на короткое каре большей части подписчиков пришлась не по душе, ведь они привыкли видеть ее длинноволосой блондинкой с идеальными параметрами фигуры. Многие сравнивают теледиву с ожившей куклой Барби, так как она, по их мнению, прекрасно выглядит и с годами становится только краше. Злопыхатели же указывают на то, что знаменитость поправилась и уже «не та, что раньше». Тем временем Лера Кудрявцева не спешит расстраиваться из-за негативных отзывов о своей внешности, подчеркивая, что не любит советов, которых она не просит.

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