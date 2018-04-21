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«А где результат?»: Катя Жужа к весне сменила цвет волос
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«А где результат?»: Катя Жужа к весне сменила цвет волос 

Eva.ru 21 апреля 2018
Фото: Eva.ru
С наступлением фактической весны у Кати Жужи, как и у многих других девушек, появилась потребность обновить имидж. Девушка решила избавиться от надоевшего черного цвета волос, но поклонники не уверены, что затраченные на изменения усилия того стоили.
Несколько месяцев назад у Кати Жужи уже просыпалась тяга к изменениям. Тогда она сняла наращенные волосы, позже вернула их на место, а недавно решила избавиться окончательно. Теперь же пришло время и для изменения цвета уже своих волос. Жужа решила немного освежить образ, выбрав краску буквально на пару тонов светлее того цвета, с которым ее привыкли видеть — черного. Каждый этап процесса смены цвета волос Жужа освещала в своем Инстаграме. В первую очередь ей пришлось избавиться от черного пигмента, став рыжей, а затем уже покраситься в нужный оттенок. Получившийся результат Екатерина также сразу показала поклонникам.
Впрочем, они уверены, что Жужа зря старалась — многие попросту не видят изменений в ее образе. Поклонники недоумевают, зачем было проходить через дорогостоящие и вредные для волос процедуры, если новый цвет волос отличается от старого минимально: «Что изменилось-то?» «Просто сожгла волосы порошком, так они и летом выгорят. Осветлились только корни и их же затемнили, бред» «Волосы испортила зря» «Простите, а где результат?» «Ничего не поменялось.. Только рыжий оттенок появился..» «Катя, вы действительно считаете нормальным убить волосы, а потом покраситься на пару тонов светлее?!» К слову, многие из тех, кто все же заметил разницу, уверены, что старый цвет шел Жуже намного больше — с черными волосами она смотрелась ярче, а новый цвет, как ни странно, выдает возраст.
Екатерина резко отреагировала на критику своей новой прически, перейдя на оскорбления в адрес недовольных и отметив, что заблокирует тех, кто «не в состоянии отличить черный цвет от коричневого». Недовольные комментаторы нисколько не повлияли на мнение самой Жужи — она очень довольна новым цветом, а тот, что был раньше, уже считает «ужасом».
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