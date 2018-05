Дикие афро, мох на голове, кудри-доширак: прически, на которые стыдно смотреть нынешним иконам стиля

Дженнифер всегда попадает в хит-парады самых стильных звезд с безупречным вкусом. Впрочем, у каждого бывают неудачи. С Лопес это случилось в 2005 году. Для церемонии Billbord стилист создал ей прическу в стиле принцессы Леи из «Звездных воин». Эта странная связь с космосом мало того что вгоняла певицу в возраст, так еще и выглядела как шиньон.

Другое дело высокий инди-пучок, который дополнял образ Дженнифер на церемонии «Грэмми-2013». Это главное доказательство того, что элегантность кроется в простоте, ведь пучок сделал образ стильным и дорогим.

В начале двухтысячных Кристина делала свои первые уверенные шаги по красным дорожкам. Из каждого утюга гремели ее хиты Come On Over Baby и Genie in a Bottle, а саму певицу наперебой приглашали на мероприятия. Агилере было двадцать, она больше не хотела быть хорошей маминой дочкой, поэтому вовсю экспериментировала с имиджем, лишь бы ее заметили.

Наверное, этим объясняется образ, в котором Кристина появилась на церемонии MTV Movie Awards в 2001 году. Фиолетовые тени с блестками, густо нанесенные на глаза, брови-ниточки и кудри, похожие на доширак, превратили певицу в трансвестита.

Прошло 14 лет, Кристина родила ребенка, остепенилась, записала много успешных альбомов, стала судьей на шоу The Voice и снялась в сериале «Нешвилл». На вечеринке телеканала ABC в честь премьеры первого сезона певица появилась с кудрями (опять!), правда, они уже не напоминали парик, а представляли собой нежные голливудские локоны.

К слову, певица и сейчас порой бросается в крайности (вспомнить хотя бы странные пряди цвета марганцовки), но, видимо, помнит о своих бьюти-опытах в начале нулевых и старается не перебарщивать.

В 90-е все мы танцевали под хиты группы No Doubt, а Гвен Стефани считалась главным кумиром молодежи. Тогда певица предпочитала дерзкий стиль, расслабленный хиппи и инди-шик. И будучи на модной волне, часто создавала откровенно провальные образы. Например, косички афро, которые все плели в середине 90-х, на фоне странного цветного окрашивания сделали певицу визуально почти лысой.

К 2005 году Гвен перекрасилась в платиновый блонд, а для церемонии Vanity Fair Oscar сделала прическу, которую и сейчас можно взять на заметку для светских выходов. Пучок, созданный из косы, дополняли две мини-косички, заплетенные у лба, которые выглядели как аксессуары. В этом образе всего в меру и со вкусом.

У Рианны редко случаются бьюти-промахи. Но в 2012 году, видимо, она поссорилась со стилистом и решила покраситься в модной технике омбре самостоятельно. Получилось не очень. Темные корни на фоне осветленных прядей и прямых волос выглядели как редкий вид мха, выросший на голове.

Совсем другое дело — образ для церемонии «Грэмми-2013». Певица отдалась в руки профессионалов, и не зря. Нежное калифорнийское мелирование прекрасно дополняли голливудские локоны. Любо-дорого смотреть!

Свой странный стиль образца 2003 года Скарлетт Йоханссон сейчас описывает так: «Я фанатела по семидесятым, носила прическу в стиле маллет (волосы стригут коротко спереди и по бокам, а сзади оставляют длинными), и вообще на моей голове была настоящая вечеринка». Соглашаемся с каждым словом. Образ прошлых лет был явно неудачным, делал Скарлетт мужеподобной и угловатой.

Сейчас она является обладательницей креативной стрижки пикси, создает интересные укладки. Образцом для подражания может служить эта прическа, созданная для «Оскара-2017».

Уж сколько раз твердили стилисты, что огромные начесы на голове прибавляют возраст. Но Кэтрин Хейгл их явно не слышала. На премьере фильма «Киллеры» в 2010 году она появилась с гнездом на голове. Эта прическа на фоне темного цвета волос превратила ее в пожилую женщину.

Реабилитировалась Кэтрин на церемонии «Золотой глобус» в 2015 году, где появилась с легкой волной и в оттенке блонд.

