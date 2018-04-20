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Новый тренд в прическах: цветы из кос
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Новый тренд в прическах: цветы из кос 

Лиза 20 апреля 2018
Фото: Лиза
@braidedandblondeНовый тренд в прическах: цветы из кос Социальные сети уже давно задают тренды в макияже и прическах. На этот раз в сети набирает популярность тенденция в укладках: парикмахер Элисон Валсамис США возрождает моду на женственность. Она создает «цветочные» прически из разных плетений кос. Девушка делится в своем микроблоге не только готовыми результатами своих работ, но и поэтапно рассказывает, как повторить флористическую композицию самостоятельно. Многие пользовательницы сети подражают идее Элисон и по ее урокам учатся плести на голове «пионы» и «розы». Косы или волны: выбери свой вариант модного пучка
Публикация от Alison Valsamis (@braidedandblonde) 10 Апр 2018 в 11:10 PDT  Публикация от Alison Valsamis (@braidedandblonde) 9 Апр 2018 в 6:08 PDT  Публикация от Alison Valsamis (@braidedandblonde) 5 Апр 2018 в 9:53 PDT  Публикация от Alison Valsamis (@braidedandblonde) 22 Мар 2018 в 7:36 PDT  Публикация от Alison Valsamis (@braidedandblonde) 19 Мар 2018 в 5:44 PDT
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