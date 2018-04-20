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Радуга в волосах: как сделать модное окрашивание?
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Радуга в волосах: как сделать модное окрашивание? 

Peopletalk 20 апреля 2018
Фото: Peopletalk
Колорист Кристина Чизман не боится экспериментировать. Например, на днях она в очередной раз удивила своих подписчиков преображением одной из клиенток, которой окрасила корни волос во все оттенки радуги. Плавные переходы от красного к желтому и зелено-фиолетовому смотрятся очень круто! Фотографии Кристины набирают тысячи лайков и сотни восхищенных комментариев.
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Похоже, такая радужная тема станет главной фишкой колориста. Чизман рассказала, что она использовала специальную краску «Единорога», купить которую можно на Amazon всего за 16 $.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/raduga-v-volosah-kak-sdelat-modnoe-okrashivanie/
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