Радуга в волосах: как сделать модное окрашивание?

Колорист Кристина Чизман не боится экспериментировать. Например, на днях она в очередной раз удивила своих подписчиков преображением одной из клиенток, которой окрасила корни волос во все оттенки радуги. Плавные переходы от красного к желтому и зелено-фиолетовому смотрятся очень круто! Фотографии Кристины набирают тысячи лайков и сотни восхищенных комментариев.

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Похоже, такая радужная тема станет главной фишкой колориста. Чизман рассказала, что она использовала специальную краску «Единорога», купить которую можно на Amazon всего за 16 $.

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