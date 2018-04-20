Почему мужчины предпочитают блондинок: ученые все объяснили

Оказывается, мужчины выбирают девушек со светлыми волосами не просто так. Все дело в глубоких эволюционных процессах, которые буквально заставляют делать мужчин определенный выбор.

Группа генетиков из Лондонского королевского колледжа опубликовала результаты исследований, в рамках которых были проверены ДНК 300 000 европейцев. Оказалось, что светловолосых женщин на 20% больше, чем мужчин.

Этот факт кажется ничего не значащим, однако на деле он довольно весом. Такое количество блондинок означает, что на протяжении веков светловолосые женщины передавали свои гены гораздо успешнее темноволосых. Проще говоря, таки женщин мужчины выбирали чаще.

Судя по всему, генетическая склонность к светлым волосам каким-то образом коррелирует с женственностью на генетическом уровне. Выбирать блондинку, а не брюнетку, мужчин заставляют гены.