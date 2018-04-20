Филлеры животворящие: как инъекции преображают лицо

Современная косметология — наука прогрессивная, и подчас мы не успеваем отличить мнение экспертов от того, что бабушка во дворе рассказала. Опасны ли эти инъекции, кому необходимы и зачем — разбираемся с врачом-косметологом, кандидатом медицинских наук Екатериной Лучиной.

Каждая девушка хоть раз в жизни выражала недовольство своей внешностью. В современном мире врач-косметолог выступает в роли феи-крестной, способной по одному взмаху волшебной палочки приблизить вас к заветному идеалу. Скорректировать овал лица, увеличить губы и полностью преобразиться могут помочь современные наполнители ‒ филлеры. Пришло время познакомиться поближе. Как вас зовут? Слово «филлер» (fill) в переводе с английского на русский означает «наполнять». Другими словами, филлер ‒ это гель, который специалист вводит в проблемные зоны под кожные покровы. Основными функциями филлера является заполнение нужного объема, увеличение губ, груди, коррекция морщин. Благодаря гелеобразной густой структуре некоторым частям тела и лица придается объем и изменяется форма. Не без причины С какими же проблемами могут справиться филлеры? С возрастом объем лицевых тканей имеет неприятное свойство уменьшаться. Филлеры как раз помогают устранить эти проблемы. Основными показаниями к применению филлеров являются дряблость кожи лица, увядшие уголки губ, «гусиные лапки» вокруг глаз. Вам нельзя Инъекции филлеров в первую очередь противопоказаны беременным, людям с кожными воспалениями, вирусными инфекциями, нарушением свертываемости крови.

Выбирайте лучшее Выделяют три основных вида филлеров: биосинтетические, синтетические и биодеградируемые. Отличаются они между собой в первую очередь по плотности, консистенции и составу. Синтетические появились в 70-х годах прошлого века и считаются самыми ранними по применению филлерами. Состоят они из силикона и парафина, то есть полностью из синтетических компонентов. Часто такой вид филлеров вызывает аллергию, потому что организм отказывается принимать инородное тело. Отторжение может произойти не только сразу, но и через некоторое время после введения. Синтетические филлеры не рассасываются в организме, но имеют особенность «мигрировать». Плюсом данных филлеров является то, что полученный результат остается надолго. Минусом ‒ возможное появление шишек и отеков под кожей. Со временем были созданы биосинтетические филлеры. В отличие от синтетических, они максимально совмещаются с кожей человека, поэтому риск аллергии сводится к минимуму. Однако из-за того, что в биосинтетических филлерах происходит медленное рассасывание компонентов, в некоторых случаях возможны отечности и закупорка сосудов. Биодеградируемые филлеры состоят из гиалуроновой кислоты и являются самыми популярными среди основных видов. Благодаря своему умению рассасываться эти филлеры могут легко выводиться из организма. Побочных эффектов практически не наблюдается, но есть существенный минус: эффект от процедуры биодеградируемого филлера длится недолго. По истечении некоторого срока процедуру нужно будет повторить. Помните, что выбирать, какой вид филлера подойдет вам больше всего, необходимо вместе со специалистом.

От плюса до минуса Как плюсом, так и минусом процедуры является обратимость эффекта: он может сойти на нет всего через пару месяцев. Зависит это от особенностей организма, зоны введения и самого филлера. Однозначным плюсом является то, что ни одна другая процедура не может похвастаться таким моментальным эффектом. Возрастной диапазон для применения филлеров обширен и многообразен: процедура подходит всем вне зависимости от пола и возраста. Те, кто до дрожи в коленках боится боли, могут также быть спокойны: в составе современных препаратов присутствует анестетик. Несомненным плюсом является быстрота проведения процедуры: на все манипуляции у врача уходит около получаса. Использование при коррекции гиалуроновых филлеров в зоне вокруг глаз может вызвать длительный отек. Однозначным минусом является риск повредить сосуды при проведении инъекций. Этим можно нарушить кровообращение, восстановить которое сможет грамотно проведенный массаж. На старте Если вы являетесь обладательницей жирной кожи, первоначально нужно будет пройти некоторые процедуры по ее очищению. Стоит воздержаться от препаратов, которые уменьшают свертываемость крови. Необходимо исключить из своего рациона алкоголь и за неделю до инъекции отказаться от посещения бани и сауны. После выявления специалистом отсутствия противопоказаний можно приступать к процедуре. Поехали! На зону воздействия наносится обезболивающий крем, который выдерживается около получаса. Затем дважды кожа обрабатывается специальным антисептическим раствором, после чего вводится филлер. После процедуры к местам инъекций прикладывается лед, при необходимости можно принимать болеутоляющие средства. В первые дни после введения филлера могут возникнуть отеки. Чтобы их не усугублять, следует отказаться от острой и соленой пищи. Посещение солярия лучше отложить на десять дней, так как чем меньше будет температурное воздействие, тем дольше продержится нужный эффект. Рекомендуется отказаться от скрабов и пилингов, чтобы не повреждать обработанные участки кожи. Важно! Инъекции филлеров должны проводить только квалифицированные специалисты, обладающие определенными навыками и имеющие подтверждающую документацию. Остерегайтесь процедур в домашних условиях.

О филлерах рассказывала Екатерина Лучина ‒ кандидат медицинских наук, врач-косметолог, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic. Победитель конкурса среди врачей-косметологов «Леди Успех ‒ 2010». В совершенстве владеет всем спектром современных аппаратных и инъекционных методик в области омоложения.