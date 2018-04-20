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Как дети: придуман новый способ окрашивания — из водяных пистолетов
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Как дети: придуман новый способ окрашивания — из водяных пистолетов 

Peopletalk 20 апреля 2018
Фото: Peopletalk
Двое стилистов-парикмахеров, муж и жена Кэт и Эндрю Коллетт из Канзас-Сити в штате Миссури (США), придумали новый способ окрашивания волос — с помощью водных пистолетов. По их словам, эта техника позволяет создать эффект калейдоскопа.
Splash Kaleidoscope fun with @katkolors 🔥 This was seriously so much fun!.. #splashkaleidoscope. Products: @pulpriothair + @colortrak + @brazilianbondbuilder Special thanks: @camicane17 @thenameisduncan. #behindthechair @behindthechair_com #btconeshot_collaboration18#btconeshot_colorvideo18.. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀#buzzedandfaded ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ @withlovesalon
Публикация от Andrew Collett (@buzzedandfaded)
6 Апр 2018 в 9:44 PDT  «Я хотела, чтобы у нас получилось не просто разноцветное окрашивание (мы использовали розовые, фиолетовые и серые тона преимущественно), но и был дополнительный объем, так сказать 3D-результат, — делится Кэт. — Кстати, еще одна наша фишка — все краски мы наносили хаотично, отсюда и такой необычный многогранный переливающийся цвет».
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Согласны: и техника, и результат окрашивания волос впечатляют. Жаль, что о времени и цене процедуры стилисты умолчали.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-deti-priduman-novyj-sposob-okrashivaniya-iz-vodyanyh-pistoletov/
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