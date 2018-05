Как дети: придуман новый способ окрашивания — из водяных пистолетов

Двое стилистов-парикмахеров, муж и жена Кэт и Эндрю Коллетт из Канзас-Сити в штате Миссури ( США ), придумали новый способ окрашивания волос — с помощью водных пистолетов. По их словам, эта техника позволяет создать эффект калейдоскопа.

Splash Kaleidoscope fun with @katkolors 🔥 This was seriously so much fun!.. #splashkaleidoscope. Products: @pulpriothair + @colortrak + @brazilianbondbuilder Special thanks: @camicane17 @thenameisduncan. #behindthechair @behindthechair_com #btconeshot_collaboration18#btconeshot_colorvideo18.. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀#buzzedandfaded ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ @withlovesalon

Публикация от Andrew Collett (@buzzedandfaded)

6 Апр 2018 в 9:44 PDT «Я хотела, чтобы у нас получилось не просто разноцветное окрашивание (мы использовали розовые, фиолетовые и серые тона преимущественно), но и был дополнительный объем, так сказать 3D-результат, — делится Кэт. — Кстати, еще одна наша фишка — все краски мы наносили хаотично, отсюда и такой необычный многогранный переливающийся цвет».

Согласны: и техника, и результат окрашивания волос впечатляют. Жаль, что о времени и цене процедуры стилисты умолчали.

