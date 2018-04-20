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Тату-маникюр — кому и зачем?
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Тату-маникюр — кому и зачем? 

BeautyHack.ru 20 апреля 2018
Фото: BeautyHack.ru
Давно мечтаете о тату, но никак не можете решиться? Мы нашли решение — сделать татуировку на ногтях! Но временную. Рассказываем подробности!
Интересное решение нам предлагает арт-пространство Noire совместно с тату-студией Sashatattooing Studios. Менять татуировки на маникюре можно каждый месяц, подбирая их под форму ногтей и оттенок лака. Арт-пространство открылось всего год назад, и уже успело покорить девушек Москвы своим креативным подходом.
Маникюр стал не просто приятной процедурой или заурядной бьюти-рутиной, а настоящим искусством: татуировки отражают индивидуальность и несут особый смысл, как и татуировки на теле.
На интересное решение основателей студии вдохновили постоянные клиентки — обладательницы красивых татуировок. Почему бы не отобразить тату-скетчи на ногтях?
Текст: Анна Бонд
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