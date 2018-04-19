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Гавайи отберут у туристов кремы от загара
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Гавайи отберут у туристов кремы от загара 

Lenta.ru 19 апреля 2018
Американские экологи и конгрессмены обсуждают законопроект о запрете солнцезащитных кремов на пляжах Гавайских островов из-за их негативного влияния на коралловые рифы, сообщает портал Honolulu Civil Beat.
Туристическая репутация Гавайских островов под угрозой, утверждают местные активисты. По оценке экологов, ежедневно в воду попадает более 200 литров крема от загара, которые разрушают главные туристические достопримечательности штата — коралловые рифы.
Содержащиеся в кремах химические вещества — оксибензон и октиноксат — препятствует росту молодых кораллов и отбеливают рифы. Кроме того, от действия вредных веществ страдают прибрежная флора и фауна. Химикаты попадают в воду вместе с солнцезащитным кремом, который смывается с тела человека во время погружения.
Сенатор Уилл Эсперо (Will Espero) заявил, что Гавайи намерены войти в историю как первый штат, запретивший солнцезащитные кремы с опасными веществами. Исключение может быть сделано только в тех случаях, когда использование защитных кремов необходимо по медицинским показаниям.
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