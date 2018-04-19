И на эту, и на ту: новый тренд в маникюре — татуировки на ногтях

Сейчас в нейл-индустрии прослеживается тенденция к минимализму. То есть чем проще дизайн, тем лучше. Но если ты, как и мы, любительница необычного маникюра, то советуем присмотреться к черно-белым татуировкам на ногтях. Не беспокойся, они не навсегда!

«Сейчас многие девушки склоняются к более простым вариантам маникюра. Похожая ситуация наблюдается и в тату-индустрии, где особенно популярен дотворк (особый стиль нательной живописи, при котором рисунок состоит из большого количества точек). Вдохновившись этим трендом, наша студия маникюра совместно с Ирой Шмариновой из Sashatattooing Studios разработала эксклюзивные татуировки для ногтей, которые ты можешь менять каждый месяц или даже чаще!

Редко когда мастер кисточкой может сделать идеальную, детализированную геометрию за короткий промежуток времени. А ведь никто не любит долго ждать! Поэтому мы сделали тату-скетчи в формате «слайдеров». Это специальная водостойкая пленка на бумажной основе, напоминающая картинки-переводилки из детства. Ее необходимо замочить в теплой воде, а потом пленку с рисунком перенести на ногтевую пластину, заранее покрытую лаком или гель-лаком. Кстати, он может быть как прозрачным или бежевым, так и ярким, цветным. Затем сверху следует нанести топ-лак.

Татушки могут быть в виде надписей, рисунков, геометрических фигур. И лучше, чтобы они быть черными. Цветные смотрятся дешево. «Бить» их можно на одном ногте или на всех, тут уж как тебе больше нравится. Несмотря на всю свою простоту, снимается такое покрытие вместе с гель-лаком аппаратом, а если ты использовала простой лак — то обычным средством для снятия лака.

Главное преимущество подобной технологии нанесения тату на ногти в том, что она экономит время, а рисунок получается ровным и аккуратным».