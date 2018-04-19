Супермодные короткие стрижки, которые помогут помолодеть на несколько лет

Пикси

Существует несколько весомых причин, чтобы решиться на короткую стрижку. Один из вариантов — пикси, появившаяся в 60-х и попавшая в модные лидеры 2018 года. Ее особенность — короткие волосы на затылке и сбоку в сочетании с длинной челкой, уложенной набок. Открытые виски делают образ свежим, а дерзкие пряди — экстравагантным. Именно поэтому пикси чаще всего выбирают женщины после 30 лет. Кстати, такая стрижка отлично подходит обладательницам тонких волос.

Еще одна стрижка, обладающая омолаживающим эффектом, — укороченный боб. Этот хит парикмахерского искусства основан на коротких прядях сзади и удлиненных возле лица. Боб создает естественный объем, удлиняет шею, подчеркивает черты лица и помогает сбросить минимум пять лет. И ультракороткий вариант стрижки в этом году — самый трендовый. Его выбирают лучшие мировые модели, бизнес-леди и светские львицы. Мы нашли как минимум 15 вариантов укладки для стрижки боб.

Гарсон

Гарсон одинаково подходит и молодым девушкам, и женщинам в возрасте. Стрижку под мальчика отличают рваные пряди, филированная челка и открытый затылок. Гарсон подчеркивает изящность шеи и делает акцент на губы и глаза, при этом маскируются мимические морщины на лбу. Укладывать такую стрижку очень просто — достаточно просто взбить волосы гелем.

Сессон

Руни Мара, Рианна

Еще одну красивую стрижку на короткие волосы придумал парикмахер-легенда Видал Сессун — в его честь она и названа. Сессон выполняется в несколько слоев и имеет полукруглую или прямую челку. Прическа удобна для занятых женщин, потому что ее не нужно укладывать вообще. Акцент делается на естественную красоту. Узнать, пойдет ли вам челка, можно из нашего теста.

Ежик

Этот вариант очень короткой женской стрижки подойдет для самых смелых дам. Мастер машинкой выбривает или выстригает виски и затылок, оставляя небольшую челку набок. Стрижка подчеркивает сексуальность и экстравагантность своей обладательницы и помогает помолодеть на несколько лет, так как максимально открывает лицо. Еще один плюс ежика: укладывать его не надо.

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