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Ученые назвали 10 основных признаков старения
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Ученые назвали 10 основных признаков старения 

МедикФорум 22 минуты назад
Фото: МедикФорум
Составлен необычный перечень симптомов старения ума и тела. Опираясь на данные опроса, специалисты определили ряд признаков старения современного человека, сообщила электронная газета ZIV.ru. Многие не предполагают, что уже начали стареть, — не без иронии прокомментировали этот перечень сами создатели. Итак, какие признаки указывают на то, что старение уже началось? Забывчивость на имена. Родственники, приятели, бывшие одноклассники — кажется, вы всегда их помнили, но вдруг не можете назвать. Изменения с волосами. Раньше волосы были более густыми. Но с некоторых пор волос на голове все меньше, зато в других местах — на ушах, в носу, на лице и теле — все больше. Вспышки агрессии. Например, по отношению к близким. Проблемы с наклонами тела. Мышцы и связки в суставах теряют эластичность, это типичный возрастной процесс. Неприятие шумных веселых компаний. Вы тоже против посещения дискотек и ночных клубов? Повод задуматься… Новый гардероб. Одежда и обувь приобретаются не для красоты, а в первую очередь для удобства. Сон во время кино. Вы еще помните время, когда были готовы не спать полночи, чтобы досмотреть любимый сериал? А сейчас засыпаете, не дойдя и до середины серии. Сон вообще. Если сон превратился в потребность №1, это может означать и то, что вы элементарно не высыпаетесь из-за изменившихся условий жизни. Но может означать и старение. Негативное восприятие алкоголя. Вас очень раздражает, что люди пьют, не зная нормы. Вот вы свою точно знаете. Проблема с новыми технологиями. Трудно разобраться с функциями нового смартфона? Не знаете ни одной популярной современной музыкальной композиции? Это вполне себе симптом. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые установили: тело стареет неравномерно, его отдельные зоны стареют раньше остальных.
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