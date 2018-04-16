Что делать, если у вас аллергия на холод или жару

Владимир Болибок

Что такое аллергия на жару или холод, её симптомы

— То, что в быту называют аллергией на холод или на жару, на самом деле является температурной крапивницей, то есть различают холодовую крапивницу и тепловую крапивницу. По механизму возникновения это так называемые псевдоаллергические реакции, с истинной аллергией их роднит только то, что само воспаление вызывает вещество гистамин, которое попадает в кожу в большом количестве, вследствие чего появляются волдыри, зуд, отёки. Реакция может возникнуть и на слизистых оболочках, обычно на слизистой носа или горла, может развиться заложенность носа, насморк, кашель, отёк губ, языка, нёба, гортани. Фото: shutterstock.com Почему так происходит

В основе таких псевдоаллергических реакций лежит перевозбуждение рецепторов на мембранах клеток, которые называются «тучные клетки», или гистиоциты (только не надо путать эти клетки с жировыми клетками). Воздействие температуры (обычно резкое изменение температуры при переходе из помещения на улицу или обратно, контакт с холодной водой или холодными напитками, блюдами) вызывает раздражение нервных окончаний кожи или слизистых оболочек, те выбрасывают из себя химически активные молекулы — нейромедиаторы. Мы ощущаем холод или тепло, и происходят некоторые изменения: возникает спазм (на холод) или расширение (на тепло) капилляров, усиливается или замедляется отток лимфы, появляется гусиная кожа. Фото: shutterstock.com В норме «тучные клетки» не реагируют на такой выброс нейромедиаторов, а вот у больных с температурной крапивницей такая реакция происходит. Подобное заболевание обычно встречается у взрослых. У детей чаще бывает «солнечная крапивница» — фотоаллергический дерматит. Но это совсем другое заболевание.

Что делать

Необходимо сразу же обратиться к врачу-аллергологу, который проведёт нужные тесты и назначит лечение. Во время прохождения лечения нужно соблюдать щадящий температурный режим окружающей среды.

Если у вас холодовая крапивница:

одеваться теплее;

не употреблять напитки и пищу в холодном виде.

Фото: shutterstock.com Если у вас тепловая крапивница:

не надевать слишком тёплую одежду;

следить за температурой помещения, регулярно проветривать комнату;

следить, чтобы кожа не пересыхала;

не допускать перегревания кожи, не посещать баню или сауну.

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