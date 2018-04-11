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Ольга Бузова заинтриговала поклонников новым образом
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Ольга Бузова заинтриговала поклонников новым образом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ольга Бузова продолжает экспериментировать со своим образом. Не так давно звезда нарастила волосы, а несколько часов назад представила поклонникам новую прическу. Ольга вплела в волосы рыжие косы. Образом певица и телеведущая поделилась в разделе Stories в Instagram. По словам Бузовой, этот имидж она сделала не просто так. Но вот зачем на ее голове появились косички, пока что Ольга не рассказала.
Скорее всего, новая прическа сделана для каких-то съемок. К слову, совсем скоро на ТНТ пройдет кастинг мужчин, которые поборются за сердце Бузовой в эфире женской версии шоу «Холостяк».
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Фото:Instagram
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