Какая интимная стрижка у женщин больше всего нравится мужчинам

Многие женщины уверены, что для большей сексуальности и удовлетворения своего партнера, им просто необходимо делать бразильскую эпиляцию — полностью избавляться от нежелательных волос в зоне бикини.

Как оказалось, мужчинам такие жертвы вовсе не нужны.

Результаты опроса показывают, что мужчины предпочитают естественный вид интимной части женского тела. Так, согласно полученным данным, самый желаемый вид области бикини — это аккуратно подстриженные волосы, а вовсе не полное удаление волос в этой области.

В опросе приняли участие более 1000 мужчин, половина из которых признались, что предпочитают когда у их половинок интимные зоны имеют более естественный вид «треугольника», иначе говоря, когда волосы аккуратно и ровно подстрижены и не выходят за пределы зоны бикини.

Целых 17% опрошенных признались, что предпочитают так называемую «посадочную полосу», а 15% нравится аккуратная стрижка в виде сердечка. И только лишь 12% отдают предпочтение полному оголению интимной зоны.

Кроме того, стало известно, что самый неприемлемый вариант интимной прически так называемый стиль «G Wax», когда волосы острижены в виде небольшого квадрата. Мужчины считают, что это выглядит глупо и отталкивающе.