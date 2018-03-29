В Ярославле 19-летняя девушка отдала ювелирные украшения за «снятие порчи»

Инцидент произошел во вторник, 27 марта. Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, днем на улице Чайковского к 19-летней девушке подошла цыганка. Мошенница рассказала, что на ярославне лежит порча. Для того, чтобы провести обряд очищения, она попросила у девушки все ценности. Та поверила цыганке и отдала украшения. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.

Сейчас полицейские разыскивают подозреваемую.

Приметы: на вид около 40 лет, худощавого телосложения, смуглая кожа, темные волосы средней длины, карие глаза. Женщина была одета в черную шубу до пояса, темные брюки и сапоги.

Полиция напоминайте: не начинайте общение на улице с незнакомыми людьми. Мошенники легко втираются в доверие.