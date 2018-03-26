Когда у грузинов были голубые глаза и рыжие волосы

Рыжих людей на Земле мало, их всего около 2% населения Земли. Многие наблюдатели действительно уверяют, что среди грузин есть светлые и рыжие люди, и что в Грузии существует миф о том, что раньше местное население всё поголовно было высокими, голубоглазыми блондинами. Но правдив ли он?

Миф породила молва?

Рыжие волосы редко встречаются у черноволосых народов. Происходит это вот по какой причине: дело в том, что мутация гена MC1R, которая отвечает за огненный цвет волос, должна оказаться у обоих родителей. Только тогда у них появится рыжеволосый ребенок.

Ген этот — рецессивный, то есть оба родителя могут быть жгучими брюнетами и иметь явные признаки грузинской национальности. Представьте себе, каково же удивление родных, когда дитя рождается с рыжими волосами. Такое не только запоминается, но и расходится молвой по селами и деревням. И если отцовство неоспоримо, то оправдание одно — все дело в предках. Это они были рыжими, высокими и голубоглазыми.

Вторжение с севера

С другой стороны, нельзя отрицать, что на Кавказе действительно встречаются люди местных национальностей: грузины, горские евреи, армяне и горцы, — обладатели светлых глаз и светлых волос, в том числе, рыжих.

Антрополог Иван Пентюхов, проводивший исследования в начале прошлого века, сообщал, что действительно, в западной части Кавказа и на побережье Черного моря существует тип кавказцев с ярко выраженной европейской внешностью: светлыми глазами, светлыми волосами и круглыми лицами.

Он связывал появление такой нетипичной внешности с пришлым населением, которое, возможно, спасаясь от голода или войны, явилось на Кавказ с севера. В отдаленных районах такое население могло сохраняться столетиями, перенимая у местных народов культуру, но не смешиваясь с ним.

В пользу такой версии можно указать на таинственный, немногочисленный народ в Грузии — сванов, которые живут высоко в горах Грузии близко от черноморского побережья и часто являются обладателями голубых глаз и светлых волос.

Норманнский след

Есть версия, что это могли быть потомки древних викингов, которые еще до того, как уйти на север, в Скандинавию, жили в Приазовье. Еще 1899 году норманист Вильгельм Томсен заметил этимологическую связь северокавказских языков со шведским и датским.

Наконец, есть предположение, что черты северных народов принесли с собой русские, а буквально двести лет назад население Кавказа было более однородным.

Славянские рабы

Ещё одна версия, которая может объяснить наличие светлых волос и голубых глаз у кавказцев — это торговля рабами. Довольно часто воинственные народы Северного Кавказа делали набеги на своих северных соседей и умыкали пленников: мужчин и женщин. Мужчин продавали османам, а рабынь часто оставляли в наложницах.

Правда, это ничего не проясняет про грузин, потому что они довольно рано, в IV веке приняли христианство и рабами не торговали.

Замкнутость общин

В Грузии живут грузинские евреи. Они попали сюда после пленения Навуходоносором, который увел их в Персию . Известно, что народ этот не часто женится на посторонних, а по большей части живет замкнутыми общинами, в которых рецессивные гены проявляются быстрее.

И если в таком закрытом обществе есть ген рыжих волос, то в конце концов он проявится у большинства его членов. Известно, что в Грузии рыжеволосые евреи встречаются чаще, чем в других местах. Возможно, проявление рецессивных генов рыжеволосости происходит в замкнутых общинах грузин, живущих в горах. При этом антропологически они могут не отличаться от своих родичей.

Таинственные Албанцы

Государство Кавказская Албания , которое согласно авторам античности, было населено высокими, белокурыми и светлоглазыми людьми, возникло на территории Азербайджана во II веке н.э и распалось под ударами арабских завоевателей в X веке.

Албанцы жили между Иберией (Грузией) и Каспийским морем и оказали влияние на формирование армянского, грузинского, азербайджанского и некоторых других народов Кавказа. Так как Албания граничила с Иберией, грузины могли смешиваться с албанцами, перенимая у них светлые волосы и глаза. Позже народ просто растворился в темноволосом местном населении, но время от времени появляются дети — носители древних генов.

По мнению профессора Ролана Топчишвили, наиболее вероятными преемниками албанцев является народность удины, среди которых много светловолосых людей.

Сарматы