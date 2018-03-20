Агата Муцениеце избавилась от длинных волос

Агата Муцениеце решилась обрезать свои белокурые локоны. Актриса теперь счастливая обладательница элегантного каре. Цвет волос ведущая шоу «Голос. Дети» тоже обновила: он теперь более натуральный, чем раньше.

Судя по всему, от бесконечных укладок, завивок и недавнего отдыха в ОАЭ , прическа Агаты «подустала». Парикмахер предложил Муцениеце отрезать все лишнее. Актриса экспериментов не боится, поэтому решилась на кардинальные меры: разрешила отрезать больше 20 см волос!

Поклонники оценили чудесное превращение Агаты. «Тебе очень идет!», «Так даже лучше!», «Волосы жаль, но тебе все к лицу!» — подметили они. Дочке актрисы, 2-летней Мие, мамин образ тоже очень понравился. Ведь теперь их прически даже похожи!

Последние месяцы Агата усиленно занимается своей внешностью. Увидев себя на экране во время премьеры шоу «Голос. Дети», Муцениеце пришла в ужас. «Надо худеть!» — сообщила она. Актриса села на диету, усилила занятия в спортзале. Кстати, вес она набрала не из-за собственной распущенности или новогодних праздников. Оказывается, она специально толстела для роли, но… не получила ее!

«Я поправилась на 5 килограммов ради роли, — призналась Агата. — А меня не взяли! Вот так бывает в кино… Но я не расстраиваюсь. Я ела все, что хотела, и была счастлива!»