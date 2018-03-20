11 способов избавиться от темных кругов под глазами

Какие косметические процедуры реально убирают синяки под глазами и какие компоненты должны быть в составах эффективных кремов, патчей и сывороток? BeautyHack попросил трех специалистов рассказать, в чем причина темных кругов, и посоветовать любимые средства.

Врач-дерматокосметолог Виктория Гончарук выделяет несколько причин появления синяков под глазами: расположение сосудов, наследственность, нарушение водно-солевого баланса (всему виной — острая или соленая пища, большое количество углеводов на ночь, несоблюдение питьевого режима), аллергия, переутомление глаз, неправильное питание, заболевание внутренних органов (почек, печени, желчного пузыря, поджелудочной или щитовидной железы, анемия и даже гайморит). «Кожа вокруг глаз — тонкая и нежная. Кровеносные сосуды под ней более заметны, а цвет немного темнее. В этой области коллагеновые волокна рыхлые — из-за этого кожа легко растягивается и образуются отеки. У дерматологов даже есть такой тест: если при легком оттягивании сосуды становятся более заметными — именно они — виновники темных кругов».

Микротоковая терапия

Во время процедуры специалист использует низкочастотные электротоки. Клетки не повреждаются, зато улучшается кровообращение и происходит регенерация клеток. Это процедуру я советую делать тем, у кого синяки и мешки под глазами не слишком выражена. В этом случае вы увидите отличный визуальный эффект! В среднем курс занимает 10-15 процедур.

Плюс микротоковой терапии — она безболезненная, избавляет от отеков, мелких морщинок, в целом улучшает цвет лица.

Плазмотерапия Endoret

Процедура делается по технологии Endoret Gel, разработанной в Испании . Плазмогель производится из плазмы пациента и вводится инъекциями как филлер. Кровь пациента обрабатывается в термическом аппарате, где и создается коктейль из аминокислот, белков и факторов клеточного роста.

Результат после курса из 2-4 процедур — упругие эластичные ткани и глубокое увлажнение. Плазмотерапия Endoret — это своего рода камуфляж для темных кругов под глазами. За счет активного наполнения полезными компонентами кожа выглядит светящейся, а синяки менее заметны.

Инъекции MesoEye C71 Это инъекционный препарат, который используется для коррекции области век и зоны вокруг глаз. Основа препарата — пептиды (отвечают за рассасывание отеков и укрепление стенок сосудов) и DRMC-комплекс из гиалуроновой кислоты и микроэлементов, увлажняющих и уплотняющих кожу.

Для заметного результата я советую сделать курс 3-6 процедур с интервалом в 10 дней. Затем эффект можно поддерживать раз в полгода. Одна процедура занимает не больше 20 минут с учетом предварительной обработки зоны вокруг глаз обезболивающим препаратом и антисептиком.

Крем против темных кругов под глазами Eyelisse, Joëlle Ciocco

Крем содержит экстракт алоэ (успокаивает и увлажняет кожу), арники (улучшает кровообращение), цветов апельсина, косточек грейпфрута и огуречника. У него легкий охлаждающий эффект. Сама мадам Жоэль Сиокко рекомендует использовать его каждый день как крем для кожи вокруг глаз и раз в неделю — как маску (наносите плотным слоем, оставьте на коже на 15-20 минут и промокните салфеткой).

Гидрогелевые патчи Gold & Snail Hydrogel Eye Patch, Petitfee

В составе экстракт секрета улитки, поэтому патчи хорошо увлажняют и восстанавливают ткани. Среди других компонентов — коллаген, витамин Е, перечная мята. Отдельно скажу об экстракте шелковицы — он имеет отбеливающие свойства, за счет чего и уменьшаются темные круги под глазами и пигментированные участки. В упаковке 60 штук.

Восстанавливающий ночной крем Reticap-EL-Night, Tebiskin

Бренд Tebiskin известен косметикой для пилингов и постпилингового ухода. Это средство для области вокруг глаз и губ. Но наносить его можно только на ночь — в составе есть инкапсулированный ретинол.

Могу с уверенностью сказать, что через две недели использования темные круги под глазами уменьшаются. Здесь работает ретинол — отбеливает пигментацию и темные круги.

Крем Hyalogy Daily And Nightly Cream For Eyes, Forlle’d Универсальный крем для молодой кожи. Среди компонентов — экстракт люффы (растения, которое улучшает лимфодренаж) и арбутин (он есть в составе всех отбеливающих средств). Гиалуроновая кислота увлажняет кожу. У Forlle’d есть еще один крем для кожи вокруг глаз — Platinum Eye Cream. Он тоже хорошо убирает синяки и отеки, но это средство anti-age.

Коллагеновые маски под глаза Eye Regenerating Mask, Valmont

В составе мукополисахариды и натуральный коллаген — увлажняющие компоненты, которые повышают упругость кожи. За уменьшение отеков и темных кругов под глазами отвечают кофеин, арника, зеленый чай. В комплекте сами коллагеновые маски (выдерживайте на лице минимум 20 минут), подготавливающий комплекс (смесь мукополисахаридов и растительных компонентов, о которых я уже говорила) — им нужно увлажнить маску до использования, и постколлагеновый уход — завершающий этап ухода.

Филлеры

Коррекция филлерами делается в случае истончения прослойки жировой ткани под носослезной бороздой. Из-за этого носослезная борозда становится более выразительной. Это способствует перераспределению тени — визуально кажется, что круги стали темнее. Для того, чтобы устранить неприятный эффект, и проводится коррекция носослезной борозды либо среднещечной части филлерами.

Сыворотка Philoretin Cf Gel, ScinCeuticals

Тот случай, когда средство отлично убирает следы усталости и отеки. Основной действующий компонент — чистая L-аскорбиновая кислота. Антиоксидантная сыворотка сокращает морщины и гиперпигментацию, уменьшает темные круги под глазами и снимает отечность.

Маска BrightMud, GlamGlow

В составе — вещества, стимулирующие кровообращение и насыщающие кожу влагой. Десять минут, и отеки менее заметны.

Патчи Gold Recoony, Secret Key Переутомление органов зрения может стать причиной застоя крови в капиллярах. Итог: темные круги под глазами. Избавьтесь от них, нормализовав свой рабочий график: старайтесь соблюдать режим дня, больше гуляйте на свежем воздухе — это помогает нормализовать кровообращение. Если нужен быстро получить результат, используйте маски и патчи. Мои любимые: Gold Recoony от Secret Key. 30 минут, и темные круги менее заметны. В отличие от гидрогелевых подушечек, эти патчи совсем не мешают — можно наклеить и спокойно заниматься домашними делами.