Где найти корейскую косметику и патчи с микроиглами? Рассказывает ведущий бьюти-эксперт в России

25-27 апреля в Москве пройдет крупнейшая парфюмерно-косметическая выставка INTERCHARM Professional. Генеральный-директор компании-организатора Reed Exhibitions Russia и бьюти-эксперт Анна Дычева-Смирнова рассказала, почему всем стоит на нее попасть, за какими продуктами нужно охотиться, чем умывать лицо для здоровья кожи, и как обезопасить себя от летального исхода на косметологической кушетке.

Какие требования INTERCHARM Professional предъявляет к брендам, планирующим участвовать в выставке?

Мы собираем вместе компании, которые представляют товары, услуги и технологии для салонов красоты, клиник, спа, а также специалистов, работающих в бьюти-индустрии: врачей-косметологов, парикмахеров, нейл-мастеров, стилистов, визажистов и владельцев клиник. Основное требования к компаниям-участницам — четкая специализация.

Многие из них готовят к выставке новинки и обучающие программы по новым технологиям. И конечно, в апреле нас тоже ждет огромное число премьер. Среди них MyGenetics — это отечественные технологии, объединяющие косметическую сферу с ДНК-тестами. Они позволяют подобрать персональный набор косметики и процедур по уходу за кожей на основе генетической информации: увлажненности и эластичности кожи, склонности к воспалениям и кожным заболеваниям, реакции кожи при нахождении на солнце и потреблении сладких продуктов, потребности в витаминах и антиоксидантах. На основе ДНК-тестов эксперты составляют персональные рекомендации, которые обезопасят от необоснованных и противопоказанных процедур, помогут целенаправленно работать с проблемной зоной, а также составить персональную антивозрастную программу.

А в целом, где еще вы сможете посмотреть (и попробовать!) бьюти-релизы со всего мира — от корейских саморазогревающихся масок до отечественных лаврово-водорослевых массажных бальзамов?

Косметологу, как и любому врачу, нужно знать обо всех ваших аллергиях и непереносимости

Какие глобальные тренды мирового бьюти-рынка вводит в обращение выставка INTERCHARM?

Выставка не только вводит, но и поддерживает новые тренды — например, натуральную косметику (от красок для волос до лаков для ногтей) или K-Beauty — «кореизацию» средств и процедур (на выставке можно будет познакомиться как минимум с 50 новыми брендами из Кореи ). Кроме того, участники активно развивают бьюти-кастомизацию, подбирая косметику в зависимости от типа кожи, привычек и предпочтений клиента.

На нашей экспозиции также отражается бум масок — от альгинатных (сделанных на основе водорослей — Прим. ред.) до тканевых, от гидрогелевых до кислородных. Плюс, мы видим серьезный всплеск в сфере косметических гаджетов — от самых простых дермороллеров до светодиодных масок. И, конечно, уделяем внимание активному развитию салонных услуг для мужчин: INTERCHARM знакомит с возможностями мужской косметологии, специальными линейками для волос, кожи лица и ногтей мужчины и даже особенностями интерьеров мужских салонов красоты.

InterCHARM пропагандирует только качественные и высокотехнологичные бьюти-средства. Но в условиях кризиса многие предпочитают покупать дешевую косметику или подделки. Как это может отразиться на здоровье и коже?

Нужно быть бдительными — качество поддельного продукта никто не гарантирует, его использование может быть вредным для здоровья. Если же говорить о цене продукции, боюсь, мы часто следуем стереотипам: не всегда недорогая косметика является некачественной. Именно поэтому мы приглашаем всех на нашу выставку, где каждый посетитель сможет общаться с представителями брендов лицом к лицу, задавать вопросы, тестировать, изучать и сравнивать.

Какие разрекламированные бьюти-релизы не помогают и на самом деле нам не нужны?

Разрекламированные бьюти-релизы должны соответствовать состоянию вашей кожи и вашему возрасту, иначе они будут попросту бесполезными. Не нужно самим себе прописывать лекарства, как и нельзя «лечить» волосы, кожу и ногти самостоятельно и без консультаций со специалистами. Даже средства и гаджеты, созданные для домашнего использования, должны быть подобраны профессионалом: не стоит увлекаться массажерами для лица без предварительных косметологических консультаций, а антицеллюлитными средствами — без полного комплекса аппаратных процедур и смены образа жизни (диеты и спорта).

А какие средства действительно стоит добавить в свою косметичку?

Уже скоро выглянет солнце, так что надо вернуть в косметичку средства с SPF-фактором. Мой фаворит сейчас — гидрогелевые и корейские альгинатные маски, которые, кстати, очень просты в использовании и упрощают регулярных уход за кожей. А также патчи с микроиглами из гиалуроновой кислоты. Как влияет на кожу умывание проточной водой? Чем стоит смывать макияж, чтобы кожа была здоровой и чистой?

Есть много теорий на тему того, какой водой нужно умываться — проточной, минеральной, фильтрованной, кипяченой. Я не сторонник фанатизма ни в чем, и считаю, что самое главное — регулярно очищать кожу.

Сейчас очень популярны масла для умывания — это растущий азиатский тренд, который мне очень нравится. А еще — средства для умывания в порошке, которые постепенно появляются в России . Они имеют компактную упаковку и очень удобны — их можно брать и в фитнес-клуб, и в командировку, и в поездку с ночевкой к подруге, и на выходные на дачу.

В России участились случаи летального исхода пациентов косметологов и дерматологов. Почему это происходит? Как себя обезопасить?

Прежде всего, нужно удостовериться в том, что у учреждения, где вы планируете делать процедуру, есть все необходимые документы: лицензия на оказание медицинских услуг, сертификаты специалистов, регистрационные удостоверения всех изделий (филлеров, мезонити, ботокса и так далее). Эстетическая медицина не случайно называется медициной — она обладает широким спектром воздействия. Косметологу, как и любому врачу, нужно знать обо всех ваших аллергиях и непереносимости. И самое важное — не стесняйтесь задавать специалисту вопросы!