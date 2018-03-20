В конце марта Legends of Aria получит патч

Независимая студия Citadel Studios анонсировало следующее обновление для MMORPG Legends of Aria. Выйдет оно ориентировочно 30 марта и принесет следующие нововведения:

Оттенки. Игроки смогут раскрашивать свои доспехи в различные цвета, выбирая из достаточно большого списка оттенков.

Оптимизация. В основном изменения будут на стороне клиента, а не на сервера.

Кастомизация. Сам экран редактора улучшат и добавят новые виды причесок, оттенков кожи, волос и прочего.

Интерфейс. Внесут всевозможные изменения и улучшения в интерфейсе.

Подробнее об изменениях можно прочитать на официальном сайте. Напомним, что на данный момент Legends of Aria находится в стадии закрытого бета-тестирования.