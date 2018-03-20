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Забота о проблемных пяточках в домашних условиях
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Забота о проблемных пяточках в домашних условиях 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
В основном наши пятки не находятся в поле обозрения других людей. Но это не значит, что их кожа не нуждается в уходе. Многие из женщин не могут похвалиться идеальным состоянием своих стоп. Кожа на пятках часто пересушена. Появляются трещины, которые приносят не мало болезненных ощущений. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что, конечно, сейчас очень просто решить эту проблему в различных косметических салонах. Но, далеко не секрет, что вечно не хватает на это то времени, то денежных средств. А ведь и в домашних условиях можно вполне успешно добиться красивой и гладкой поверхности кожи пяточек. Основы домашнего ухода за пятками:Забудьте про лезвие бритвы! Можно серьезно пораниться и нанести еще больший вред. А на месте срезанной старой неаккуратной кожи в скором времени появится еще более грубая и сухая. Ванные процедуры для кожи пяток — наиболее эффективный метод ухода за ними дома. Молочная ванночка:? 5 литров горячей воды? Стакан молока? Стакан достаточно вязкого раствора хозяйственного мыла? 3 л. ст. обычной или морской соли. Все смешать в небольшом тазу. Опустить туда ступни на 40 минут, чтобы размягчить верхний ороговевший слой пяток. После процедуры необходимо пемзой или жесткой щеткой снять проблемную поверхность насколько это возможно. Очищенные пятки обработать жирным питательным кремом. Надеть носки. Можно приготовить специальную смазку для кожи пяточек самостоятельно. Нужно смешать 20 г календулы в форме мази, 3 ч. л. жидкого витамина А. Этим количеством крема можно обрабатывать пятки еще несколько раз. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.
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