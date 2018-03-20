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Криолиполиз — альтернатива липосакции
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Криолиполиз — альтернатива липосакции 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Криолиполиз является альтернативой липосакции, с помощью которой можно сделать идеальную фигуру. Не инвазивный метод является эффективным средством борьбы с ожирением. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, как выполняется криолиполиз. Подкожные жиры удаляются путем охлаждения специальным устройством. Он не повреждает ткани, мышцы и клетки кожи. Можно обрабатывать различные части тела. Однако распад жировых клеток не является быстрым. Позволительно проводить одну процедуру в месяц, затем примерно через 30 дней после криолиполиза, жировой слой обрабатываемой области начинает уменьшаться через нормальные метаболические процессы в организме. Процедура не вызывает боли, а скорее охлаждает кожу и слегка засасывает вакуумом. Наиболее распространенные области применения: — Живот — Бедра — Колена — Руки Побочные эффекты / противопоказания Процедура не выполняется в областях, которые имеют сильные варикозное расширение вен. Не рекомендуется делать при дерматитах, различных повреждениях кожи, или если у пациента есть непереносимость к низким температурам. Процедура противопоказана беременным и кормящим матерям. Покраснение, синюшность кожи, которая замерзает, онемение, среди общих побочных эффектов. Но они проходят в течении 10-15 дней после процедуры. Криолиполиз уменьшает подкожный жир в обработанном участке до 30%. Этот эффект может быть достигнут только после одной процедуры. Клинические испытания доказывают, что это самый безопасный метод удаления жировых отложений с минимальным дискомфортом для организма. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.
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