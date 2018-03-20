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Главные бьюти-тренды сезона весна-лето 2018: прически
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Главные бьюти-тренды сезона весна-лето 2018: прически 

Карельские вести 1 час назад
Если тебе надоели стандартные прически, а душа требует перемен, значит, пришло время для экспериментов. Мы внимательно следили за модными показами и фэшн-блогерами и составили для тебя подборку самых интересных трендов, которые идеально впишутся в повседневность.
1. И снова косы
Косички в пучке, мелкие косы в распущенных волосах, косички, обрамляющие лицо, и другие варианты «хитросплетений» — безусловный хит. 2. Заколки
Аксессуары, вдохновленные 90-ми, — это теперь не только предмет ностальгии, но и must-have всех модниц. 3. Повязки
Широкие, тонкие, однотонные и декорированные повязки ворвались на подиумы, став очередным стильным, а главное — удобным решением для повседневной жизни. 4. Гладкие волосы или влажная укладка
Твои волосы лишены объема? Расслабься, ты в тренде. Сделай аккуратную гладкую прическу либо придай локонам влажный эффект с помощью геля. 5. Растрепанные локоны
Обладательницы волнистых волос, отложите выпрямитель в дальний ящик! Чтобы создать естественные кудри, достаточно нанести специальное средство или воспользоваться плойкой.
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