Главные бьюти-тренды сезона весна-лето 2018: прически

Если тебе надоели стандартные прически, а душа требует перемен, значит, пришло время для экспериментов. Мы внимательно следили за модными показами и фэшн-блогерами и составили для тебя подборку самых интересных трендов, которые идеально впишутся в повседневность.

1. И снова косы

Косички в пучке, мелкие косы в распущенных волосах, косички, обрамляющие лицо, и другие варианты «хитросплетений» — безусловный хит. 2. Заколки

Аксессуары, вдохновленные 90-ми, — это теперь не только предмет ностальгии, но и must-have всех модниц. 3. Повязки

Широкие, тонкие, однотонные и декорированные повязки ворвались на подиумы, став очередным стильным, а главное — удобным решением для повседневной жизни. 4. Гладкие волосы или влажная укладка

Твои волосы лишены объема? Расслабься, ты в тренде. Сделай аккуратную гладкую прическу либо придай локонам влажный эффект с помощью геля. 5. Растрепанные локоны

Обладательницы волнистых волос, отложите выпрямитель в дальний ящик! Чтобы создать естественные кудри, достаточно нанести специальное средство или воспользоваться плойкой.