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Клубничный блонд, фиолетовый пепел и еще 4 модных окрашивания этой весны
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Клубничный блонд, фиолетовый пепел и еще 4 модных окрашивания этой весны 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Фиолетовый пепел
Публикация от OWNER/STYLIST @_avesalon (@styled_by_carolynn) 18 Мар 2018 в 9:06 PDT  Как только Институт цвета Pantone объявил ультрафиолетовый цветом года, все его оттенки стали просачиваться в самые разные сферы человеческой жизни, в первую очередь в индустрию моды и красоты. Поэтому на волосах этой весной мы будем видеть холодный пепельный оттенок лавандового. Мало того, что любой холодный цвет требует специальных шампуней и масок (кстати, тоже фиолетового цвета), так еще будет необходима и максимальная защита цвета: такие необычные пигменты моментально вымываются и грязнятся. Клубничный блонд
Публикация от Парикмахер г. Череповец (@mari.magichair) 17 Мар 2018 в 2:58 PDT  Нежно-розовые или персиковые блики на светлых волосах — то что нужно этой весной всем блондинкам. Мода на агрессивные цветные пряди уходит в прошлое. Теперь достаточно временно затонироваться, чтобы быть в тренде. Такое нежное акварельное окрашивание подойдет всем светлокожим девушкам.
Тепло-медовый блонд
Публикация от Аня Парикмахер-стилист✂️ (@pirania_ya) 15 Мар 2018 в 1:35 PDT  Еще одна вариация для блондинок — теплые карамельные и медовые оттенки. Все устали гнаться за холодными или нейтральными оттенками, требующими постоянного тонирования в салонах красоты. Стилисты всего мира предлагают добавить в образ плюсовой температуры! И не нужно думать, что теплый блонд — это рыжий. Современные красители и тоники способны сотворить на вашей голове приятный и мягкий медовый отлив. Вот только не прогадайте с мастером! Балаяж, обрамляющий лицо
Публикация от ISABELLA • ADELAIDE • YOTSHAIR (@balayagebyisabella) 19 Мар 2018 в 2:59 PDT  Очевидные техники мелирования, пусть даже самого естественного и натурального, уходят на второй план. Все больше модниц стараются отрастить свой натуральный цвет волос, чтобы потом лишь немного скорректировать пару прядок у лица. Это, кстати, отличный прием для тех, кто хочет моментально сменить внешность, но не перекрашивать всю голову. Светлые блики у лица быстро превратят вас в блондинку. Особенно эффектно такое окрашивание смотрится на девушках с карамельным подтоном волос.
Платина на темной базе
Публикация от Glow Beauty Center (@glow_beauty_center) 19 Мар 2018 в 12:03 PDT  Зеркальный пепельный отлив на волосах уже смотрится не так модно, как раньше. А еще это окрашивание нерациональное: и уход за волосами сложный, и в салон нужно постоянно бегать, чтобы подкрашивать корни. Мода облегчает нам жизнь, а потому весной 2018 года в тренде вновь отросшие корни. Смелые, очевидные, даже специально затемненные — все это сделает бьюти-образ платиновой блондинки более интересным.
Рыжеватое омбре
Публикация от Taylor McMillen (@hairbytaylorrae) 8 Мар 2018 в 7:52 PST  Еще одна теплая вариация окрашивания — омбре с рыжими вставками. Колористы решили развеять миф о том, что темно-коричневая гамма — прерогатива холодных времен года. Брюнетки могут освежить свой образ к весне, используя этот прием. Еще об окрашиваниях:
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