Прически, которые вы точно захотите попробовать этой весной

Влажные волосы

Этот тренд обрел новую жизнь — эффектом очень мокрых волос как у корней, так и по всей длине. Повторить такую укладку довольно просто, нанеся средства стайлинга на мокрые, едва подсушенные полотенцем волосы. Также можно руками придать волосам объем сверху или уложить локоны на одну сторону. Главное — не забыть запастись текстурирующими спреями.

Легкие волны

Небрежные локоны, натуральность и эффект «вчерашней» укладки стали самым популярным образом на показах 2018. Несвежие у корней волосы или будто спутавшиеся пряди — универсальная прическа, которая подойдет под любой образ. Если у вас вьющиеся от природы волосы, то настало время показать их.

Прямые, гладкие и блестящие

Волосы, свободно ниспадающие на плечи — это просто и супермодно. Так можно выглядеть очень гламурно, не тратя на это много времени. Для оптимальной гладкости придется заручиться поддержкой разглаживающих средств или питательного масла для блеска.

Челки

Прямые и курчавые, ровные и ассиметричные, длинные и короткие — можно все! Отличный способ освежить образ.

Боб Самый популярный тренд этого года — короткий боб. Трендовая стрижка покорила сердца многих модниц и икон стиля. Акцентом могут послужить подкрученные кончики, стайлинговые укладки и аксессуары.

Косы

Совсем не надоели! В этом сезоне плетение поднялось на новый уровень (от сложного до совсем простого). Высоко поднятые косы, венки, колоски, косы школьницы, украшенные не только живыми цветами, но и различными аксессуарами: броши, невидимки, цепи, бусы и т.д.

Хвосты

Множество новых способов носить хвост, меняя образ с помощью аксессуаров и стайлинговых средств. Хвост набок, конский небрежный хвост или дерзкий глянцевый, двойной хвост, низкий и украшенный платком — это лишь малая часть вариаций причесок, которые с легкостью может повторить любая модница. Располагать его можно где угодно и как удобно: как высоко на макушке, так и на затылке и даже сбоку.