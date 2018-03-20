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Учёные: Лавандовое масло имеет мощное противогрибковое действие
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Учёные: Лавандовое масло имеет мощное противогрибковое действие 

МедикФорум 6 часов назад
Фото: МедикФорум
Научные сотрудники португальского Университета Коимбра доказали действенность лавандового масла как противогрибкового средства. Его можно использовать в борьбе со штаммами общих растительных микроорганизмов, поражающих ногти и кожу, уверили учёные. Зарубежные биологи провели тест, в ходе которого они применили лавандовое масло против спектра болезнетворных грибков. Оказалось, благодаря его воздействию погибли такие бактерии, как Dermatophyte и Candida. Первые поражают кожные и волосяные покровы человека, а также ногти, вторые не вызывают сначала видимого эффекта, но, размножившись до определённого количества, приводят к такой патологии, как молочница. Как выяснил портал МедикФорум, в борьбе с указанными видами грибковых инфекций в современной медицине применяются различные препараты, недостатком которых являются их побочные действия. Кроме того, патогенные микроорганизмы адаптируются к лекарственным средствам, особенно часто «беря верх» над организмом человека с ослабленной иммунной системой. Учёные предложили как альтернативу для преодоления указанных проблем со здоровьем эфирное масло лаванды. Наряду с ценовой доступностью оно является мощным противогрибковым средством, так как способно уменьшить раздражение, успокоить кожу и уменьшить проявление бактерий. Для этого следует регулярно наносить капли растительного экстракта на вымытые и высушенные поражённые участки кожи. Для усиления эффекта можно чередовать следующие масла: чайного дерева, душицы, гвоздики или корицы. Процедуры важно проводить на системной основе 2-3 раза в день. Для излечения от грибка можно применять аромованночки, для чего необходимо растворить 10 капель эфирного масла в 3-х литрах тёплой воды.
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