Косметика с «гиалуронкой»: панацея или маркетинговый ход?

Гиалуроновая кислота — главный «увлажнитель» и один из самых популярных компонентов косметических средств. Как правило, ни один anti-age крем не обходится без «гиалуронки». Давай разберемся, что же такое гиалуроновая кислота, зачем она нужна нашей коже и «работает» ли косметика на ее основе. Постоянный автор Cosmo , бьюти-блогер Екатерина Шевчук на косметике «собаку съела». Мы попросили Катю рассказать о том, чего стоит ждать от гиалуроновой кислоты, а на что лучше не надеяться.

Немного химии

Наша с вами кожа похожа на водно-пружинный матрас, «пружинками» которого служат волокна коллагена и эластина, а «набивкой» — гель из гликозаминогликанов. Гликозаминогликаны состоят из углеводов и белков, и они отлично удерживают влагу. Так вот главным гликозаминогликаном дермы и является гиалуроновая кислота. Уверена, многие из вас не знали, что на самом деле «гиалуронка» — это сахар. Кстати, в теле среднего человека весом около 70 кг «живет» около 15 грамм «гиалуронки», 1/3 которой разрушается и синтезируется заново каждый день. Гиалуроновая кислота, словно цемент, скрепляет клетки между собой, регулирует их метаболизм, поддерживает синтез коллагена, увлажняет кожу, обеспечивает ее упругость и здоровый блеск. Она состоит из очень больших молекул, которые образуют сеть с ячейками. Благодаря такому строению и размеру молекул «гиалуронка» работает как суперспонж: она притягивает огромное количество воды (почти в 1000 раз больше своего веса) и удерживает ее молекулы в ячейках сети (как в «гиалуроновой тюрьме»). В результате образуется гель, который, собственно, и формирует упругость кожи.

Почему мы ее теряем?

Важно понимать, что «гиалуронка» умеет оценивать уровень влажности, адаптироваться к нему и регулировать количество поглощенной влаги в зависимости от климата и сезона. В нашей коже идет непрерывный процесс синтеза и разрушения гиалуроновой кислоты. С возрастом, а также при чрезмерном воздействии солнца, курении и неправильном питании количество «гиалуронки» неумолимо сокращается. Так или иначе, синтез гиалуроновой кислоты начинает снижаться уже с 20-летнего возраста, а особенно ощутим ее недостаток становится после 30−40 лет. Снижение количества гиалуроновой кислоты нарушает правильную работу кожи в целом. Страдают фибробласты, как результат — замедляется синтез коллагена. Получается замкнутый круг: мало «гиалуронки» — фибробласты работают плохо — синтез новой «гиалуронки» снижается.

Какая «гиалуронка» содержится в косметике?

Гиалуроновая кислота в косметических средствах бывает высоко— и низкомолекулярной. Высокомолекулярная самостоятельно не проникает внутрь и используется в филлерах для инъекций. Низкомолекулярная проникает в кожу и применяется в кремах, масках и сыворотках. К ней относятся гидролизованная, мини— и наногиалуроновая кислота, а также гиалуронат натрия. Теперь давай поговорим о гиалуроновой кислоте в составе наших кремов и сывороток. Нужно понимать, что форм и разновидностей «гиалуронки» великое множество, поэтому ее не всегда легко сразу найти в составе продукта. Итак, на этикетке нужно искать одно из этих названий:

hyaluronic acid;

sodium hyaluronate;

potassium hyaluronate;

L-sodium hyaluronate;

disodium acetyl glucosamine phosphate;

sodium hyaluronic acid;

sodium acetyl hyaluronate;

hydrolyzed hyaluronic acid;

hyaluronan.

Гиалуроновая кислота — продукт водорастворимый, поэтому она прекрасно сочетается с другими компонентами косметических формул. Обычно ее добавляют в количестве 1% раствора или от 0.01 до 0.3% (чаще — от 0.01 до 0.05%) чистого вещества.

Какими свойствами обладает гиалуроновая кислота и почему она так нужна нашей коже?

Увлажнение: 1 г гиалуроновой кислоты способен удержать 6 л воды. Плюс она создает тонкую, упругую, воздухопроницаемую пленку на поверхности кожи, что препятствует потере влаги.

Регенерация: стимулирует заживление ран практически без образования шрамов, уменьшает риск появления рубцов, смягчает и разглаживает.

Защита: активизирует защитные свойства кожи, охраняет от воздействия ультрафиолета и свободных радикалов.

Заполнение морщин: морщины становятся менее заметны, а кожа выглядит более ровной, упругой и молодой.

Уход за проблемной кожей: «гиалуронка» служит прекрасной основой для средств по уходу за жирной, проблемной кожей, уменьшает воспаление. У нее практически нет противопоказаний, она подходит аллергикам, а также может использоваться при беременности и кормлении.

Работает ли гиалуроновая кислота в косметике?

Чтобы ответить на вопрос, работает ли гиалуроновая кислота в косметике, нужно понять, что конкретно мы от нее ждем. «Гиалуронка» в любой форме отлично увлажняет, способствует регенерации и повышает защиту кожи от внешних воздействий. Если ты ищешь средство для качественного увлажнения кожи — гиалуроновая кислота однозначно твой продукт. Только не трать деньги на смываемые средства типа «умывашек», лучше купи хороший крем. Что касается разглаживания морщин, то и тут гиалуроновая кислота работает и хорошо справляется с задачей. Главное — понимать, что эффект заполнения морщин временный. И чтобы результат сохранялся, необходимо пользоваться средствами с гиалуроновой кислотой постоянно. К сожалению, «гиалуронка» из косметических средств не способна стимулировать синтез или взаимодействовать с собственной гиалуроновой кислотой кожи, поэтому предотвратить преждевременное старение ни филлеры, ни самая дорогостоящая косметика не в силах. Ну, а теперь мой личный топ-7 средств с гиалуроновой кислотой:

Капсулы с гиалуроновой кислотой Hyaluron Filler Caps, Dr. Grandel

Увлажняющий мусс для тела Body Mousse Aqua с 2 видами гиалуроновой кислоты и омега-кислотами, Rilastil

Мицеллярная вода с гиалуроновой кислотой Micellar Water, Madara Cosmetics

Сыворотка с гиалуроновой кислотой и коллагеном Serum Repair, Dr. Sebagh

Увлажняющий гель для чувствительной кожи Calm Water Gel, Dermalogica

Сыворотка с гиалуроновой кислотой Hyalu B5 Serum, La Roche-Posay

Увлажняющая маска Bamboo Waterlock, Erborian

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