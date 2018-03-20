40 лучших вариантов маникюра с эффектом «втирка»

В прошлом сезоне «втирка» бодро шагнула в массы прямо с подиумов. Техника позволяет получить на ногтях блестящую «пыль» благодаря мелкому порошкообразному пигменту. BeautyHack собрал 40 идей для маникюра с актуальным эффектом.