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40 лучших вариантов маникюра с эффектом «втирка»
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40 лучших вариантов маникюра с эффектом «втирка» 

BeautyHack.ru 7 часов назад
Фото: BeautyHack.ru
В прошлом сезоне «втирка» бодро шагнула в массы прямо с подиумов. Техника позволяет получить на ногтях блестящую «пыль» благодаря мелкому порошкообразному пигменту. BeautyHack собрал 40 идей для маникюра с актуальным эффектом.
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