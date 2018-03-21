Как носить пастельные оттенки этой весной

Верхняя одежда

Если вы уже успели задаться вопросом, какую верхнюю одежду купить на весну, то мы спешим с ответом — пальто, плащ или куртка в цветах итальянского мороженного подойдут на ура. Такая одежда придаст легкости и романтичности образу. То, что нужно весной!

Топ С любимыми джинсами, белыми брюками и асимметричной юбкой можно носить симпатичные джемперы и футболки в пастельных цветах. Не забудьте добавить трендовые белые полусапоги и плетеную сумку. А еще можно попробовать собрать в одном образе сразу несколько различных оттенков.

Платье

И не нужно отправляться на греческие острова или крутое свидание, чтобы надеть невероятно красивое платье. Этой весной создаем образы при помощи платьев миди и макси. Выбирайте лавандовый, бежевый и пыльный розовый.

Сумки

Аксессуары, наверное, лучший способ всегда соваться в тренде. Достаточно маленькой сумки или украшений, чтобы следовать моде. Предлагаем не скупиться на сумки и выбрать самые нежные и девичьи цвета. Такие будут шикарно смотреться с однотонными костюмами и белыми платьями.