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Как носить пастельные оттенки этой весной
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Как носить пастельные оттенки этой весной 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Верхняя одежда
Если вы уже успели задаться вопросом, какую верхнюю одежду купить на весну, то мы спешим с ответом — пальто, плащ или куртка в цветах итальянского мороженного подойдут на ура. Такая одежда придаст легкости и романтичности образу. То, что нужно весной!
Топ  С любимыми джинсами, белыми брюками и асимметричной юбкой можно носить симпатичные джемперы и футболки в пастельных цветах. Не забудьте добавить трендовые белые полусапоги и плетеную сумку. А еще можно попробовать собрать в одном образе сразу несколько различных оттенков.
Платье
И не нужно отправляться на греческие острова или крутое свидание, чтобы надеть невероятно красивое платье. Этой весной создаем образы при помощи платьев миди и макси. Выбирайте лавандовый, бежевый и пыльный розовый.
Сумки
Аксессуары, наверное, лучший способ всегда соваться в тренде. Достаточно маленькой сумки или украшений, чтобы следовать моде. Предлагаем не скупиться на сумки и выбрать самые нежные и девичьи цвета. Такие будут шикарно смотреться с однотонными костюмами и белыми платьями.
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