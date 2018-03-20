«Шампуни меняем три раза в год». Стилист Георгий Кот об уходе за волосами

В концертный зал Event Hall Сити-парка «Град» с мастер-классом для парикмахеров приехал известный стилист Георгий Кот. По окончании встречи маэстро парикмахерского искусства ответил на вопросы воронежских журналистов.

«Женщина — это цветок»

— Георгий, расскажите, какие прически будут в моде в сезоне «весна-лето»?

Георгий Кот: Сегодня нельзя говорить о трендах однозначно. Разные школы диктуют свои направления. Но все же могу сказать, что в будущем сезоне будут в моде объемные волосы. Если в прошлом году все ходили прилизанные, с гладкими волосами, то сейчас этот тренд уходит на второй план. Из моды ушел стиль «леди бомж». Возвращается классическая культура и ее главный пример Софи Лорен

— В уходе за волосами существует много стереотипов. Один из них, что нельзя часто мыть голову. Есть ли в этом доля правды?

— Женщина — это цветок. Кто-то лилия, кто-то ромашка, кто-то гладиолус. И разному цветку нужно свое питание. Кому-то требуется много питания, а кто-то может спокойно месяц жить вез воды. То же самое происходит и со структурой кожи и волос. Если у вас жирная структура волос, то после зажирнения, когда они начинают приобретать не матовый, а слегка глянцевый оттенок, то нужно мыть голову. Это важно, чтобы не осложнять потом процесс окрашивания. Нужно, чтобы цвет волос был чистым, без сально-жировых налетов.

— Сегодня салоны предлагают нам огромный спектр процедур для волос — от ламинирования до криомассажей. Есть ли какой-то топ вредных услуг?

— Ничего не вредно, если делать это в меру. Самое главное, не перебарщивать. Волосы красим раз в 1,5 месяца. Не нужно это делать каждую неделю. Нельзя вестись и на такие уловки — сегодня многие мастера утверждают, что окрашивают в блондинок без аммиачного красителя. Мне очень хочется спросить у таких «мастеров»: «А соленая каша тоже без соли приготовлена?». Это очень глупо, но народ, к сожалению, этому верит. Еще важно уметь правильно подбирать шампуни и уметь их чередовать. Помыли 2-3 месяца очищающим шампунем, потом перешли на восстанавливающий, затем на питательный. За год, желательно, хотя бы три раза шампунь сменить. Да, и ходить натуральными тоже не стоит.

— А чем плоха натуральная красота?

— Натуральная красота — это большая редкость. Да, мы можем продолжать придерживаться мнения Советского Союза, что натуральная красота — лучшее, что есть в природе, но это будет лукавством. Если вы, например, меня увидите с натуральной структурой волос, то подумаете, что я грузчик. Поэтому мне надо прибегать к укладке, чтобы быть красивеньким.

— Можно ли как-то освежить образ без радикальных перемен?

— Нужно уметь высыпаться и наслаждаться — и от этого сразу меняется энергетика человека. Этим, кстати, отличаются голливудские звезды от российских. А я ведь причесываю и тех, и других. Обожаю Светлану Бондарчук — она обалденная, но Николь Кидман — незаменимая, потому что это совершенно другая культура. Красота женщины в том, чтобы нести светскую легкость. А для этого надо уметь высыпаться, восхищаться, любить, не быть загруженной, хотя при этом иметь кучу дел. Окрашенные волосы и нарисованный румянец не сделают вас свежей.

— Попадались ли вам в работе противные звезды?

— Таких очень много. Но не буду о них говорить, потому что я тоже часть их мира и тоже бываю противным. У меня есть любимые клиенты — например, фигуристка Тарасова. А вот с Димой Биланом, которого обожают все девушки, мы не сработались. Непослушный он, ему надо поработать немного над собой.

— Вы участвовали в телевизионной программе «Утро Пятницы». Расскажите об этом опыте.

— Раньше я мечтал попасть на телевидение, а сегодня уже нет, потому что выхлопа на ТВ практически никакого. Когда я был официальном парикмахером Кремля, мне нельзя было на телевидение. А сейчас у меня уже другие задачи — я свою академию красоты строю. Мне не до этих «селфи пати инстаграммов и ТВ».