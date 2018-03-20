«Ваш цвет — ваш козырь»: Анастасия Стоцкая вернула огненный цвет волос

Певица Анастасия Стоцкая порадовала поклонником очередной сменой имиджа. К неописуемому восторгу почитателей, артистка вернулась к своему огненно-рыжему цвету волос, который, по мнению публики сети, ей очень к лицу.

Преданные фанаты Анастасии Стоцкой знают, что певица является большой любительницей кардинально изменить надоевший в зеркале образ. Девушка неоднократно прибегала к услугам стилистов и перекрашивала волосы, удивляя почитателей новым выбором цвета. И хотя поклонники лишь рады такому разнообразию и уверены, что для звезды эстрады любые перемены и эксперименты только идут на пользу, в одном вопросе они все-таки надеются на возвращение былых времен.

Так, многочисленные поклонники в один голос заявляют, что более всего им по душе ее рыжий оттенок волос, а потому неоднократно просят Анастасию вернуть себе былую яркость. И вот, к ликованию фанатов, Стоцкая откликнулась на их зов и решилась на очередные перемены. Певица опубликовала снимок, по которому становится понятно, что она вернулась к рыжему цвету волос.

Подписчики с энтузиазмом поприветствовали произошедшие перемены, радуясь тому, что их просьбы были услышаны. Многие фанаты отметили, что с новым цветом волос Анастасия сразу преобразилась, посвежела и похорошела. «Настя, снова рыжая! Конечно нам так привычно! Это ваш цвет, ваш козырь!» «Ура. Наконец-то рыжая!» «Я ж говорю, это ваше! Прям посвежели, Настя!» «Очень красивый цвет! Действительно очень Вам идёт!» «Ну вот! Наконец-то! Рыжуля наша вернулась!» «Если ты рыжая в душе, и сколько бы экспериментов над собой не проводила. Каждый раз возвращаешься к себе истиной. Мне кажется рыжий энергию какую-то даёт» «Наконец-то огненная!»

Почитатели радуются, что их кумир теперь вновь на высоте с ярким и сочным цветом волос, а также заметно похудевшей после родов фигурой. Впрочем, сама Анастасия не стесняется своих форм и даже позволяет себе подшутить над объемами в районе талии и бедер.